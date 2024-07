Waszyngton: Iran w ciągu tygodnia lub dwóch może zrobić ważny krok na drodze do stworzenia broni jądrowej

Iran jest w stanie wyprodukować materiał rozszczepialny do wykorzystania w broni jądrowej w ciągu "jednego lub dwóch tygodni" - ostrzegł w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken na forum bezpieczeństwa w Kolorado.

- Zamiast być co najmniej rok od osiągnięcia zdolności do wytworzenia materiału rozszczepialnego do produkcji broni jądrowej, (Iran) prawdopodobnie dzieli (od tego osiągnięcia) jeden lub dwa tygodnie – powiedział Blinken. Dodał, że Iran nie stworzył jeszcze broni jądrowej.