Prezydent Iranu oskarżył Izrael o zabicie naukowca nuklearnego

Hassan Rowhani obarczył w sobotę Izrael odpowiedzialnością za zabicie irańskiego naukowca nuklearnego Mohsena Fakhrizadeha. Jak podały miejscowe media, Fakhrizadeh został zamordowany w piątek w pobliżu Teheranu. Irańczyk zmarł w szpitalu po tym, jak jego samochód zaatakowali uzbrojeni napastnicy. Zachód od dawna podejrzewał go o kierowanie tajnym irańskim programem budowy broni atomowej.

"Zamordowanie męczennika Fakhrizadeha pokazuje całą głębię rozpaczy i nienawiści żywionej do Iranu" - oświadczył Rowhani. Zapowiedział, że śmierć naukowca "nie wpłynie na osiągnięcia, których się spodziewamy na naszej drodze". Słowa te zostały odebrane przez światowe media jako zapowiedź kontynuacji irańskiego programu nuklearnego.

Jest to kolejne oświadczenie przedstawiciela najwyższych władz Iranu, które obarcza odpowiedzialnością za piątkowy zamach na Mohsena Fakhrizadeha władze Izraela.

"To tchórzostwo - z poważnymi oznakami izraelskiego udziału - pokazuje rozpaczliwe podżeganie do wojny" - napisał na Twitterze Zarif. "Iran wzywa społeczność międzynarodową, a zwłaszcza UE, do odejścia od haniebnego stosowania podwójnych standardów i jednoznaczne potępienie tego aktu terroru państwowego" - zaznaczył.