Doceniany reżyser, który usłyszał wyrok więzienia, uciekł z kraju. "Weźmie udział w festiwalu w Cannes"

Uznany na świecie irański reżyser Mohammad Rasoulof uciekł z kraju. W zeszłym tygodniu został skazany przez sąd w Iranie na więzienie za zachęcanie do demonstracji. Artysta od lat mierzy się z represjami ze strony państwa. Prawnik reżysera przekazał równolegle, że "weźmie on udział w festiwalu w Cannes", na którym prezentowany będzie jego najnowszy film.

O swojej ucieczce z Iranu Mohammad Rasoulof poinformował na Instagramie. We wpisie wspominał też o represjach, jakich doświadczał w ostatnich latach ze strony władz.

Nie tylko więzienie. Reżyser skazany za zachęcanie do demonstracji

52-letni Rasoulof został aresztowany w lipcu 2022 roku za zachęcanie do demonstracji po zawaleniu się budynku w południowo-zachodnim Iranie, w którym zginęło ponad 40 osób.

Po tej tragedii grupa irańskich filmowców, pod przewodnictwem Rasoulofa, opublikowała list otwarty wzywający siły bezpieczeństwa do "złożenia broni" w obliczu narodowego oburzenia na "korupcję" i "niekompetencję" osób odpowiedzialnych za wypadek.

Za zachęcanie do demonstracji po zawaleniu się budynku artysta został skazany w zeszłym tygodniu na pięć lat więzienia, baty, grzywnę i konfiskatę mienia. To nie jedyny raz gdy ten reżyser był nękany przez irański wymiar sprawiedliwości. Już wcześniej go zatrzymywano, skonfiskowano mu też paszport.