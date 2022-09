Została zatrzymana przez policję religijną za "nieodpowiedni ubiór". Młoda Iranka zmarła kilka dni później 

Naoczni świadkowie zatrzymania, które miało miejsce we wtorek w Teheranie, twierdzą jednak, że kobieta była bita przez policjantów w radiowozie. Rodzina Amini, cytowana przez portal brytyjskiego nadawcy BBC, tłumaczyła z kolei, że była ona młodą, zdrową osobą, która nie cierpiała na żadne schorzenia mogące tłumaczyć nagłe problemy z pracą serca.

Irańczycy przeciw "morderczym patrolom"

Ajatollaha do zabrania głosu w sprawie wezwał były irański deputowany, zwolennik reform Mahmud Sadeghi. "Co najwyższy przywódca, który słusznie potępił amerykańską policję za śmierć George'a Floyda, powie o traktowaniu przez irańską policję Mahsy Amini" - pytał na Twitterze. Nawiązał do wypowiedzi Chameneiego, który w 2020 roku stwierdził, że śmierć czarnoskórego Floyda w wyniku policyjnej interwencji obnażyła "prawdziwą naturę" przywódców Stanów Zjednoczonych.