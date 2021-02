Iran może zwrócić się w stronę broni nuklearnej, jeżeli państwa Zachodu go do tego zmuszą – powiedział minister wywiadu tego kraju Mahmud Alavi. Agencja Reutera przypomniała, że władze w Teheranie przez lata zaprzeczały, że dążą do uzyskania broni nuklearnej. - Ale osaczony kot może się zachowywać inaczej niż kot na wolności - dodał Alavi.

Umowa nuklearna z Iranem

Nowy prezydent USA Joe Biden zapowiedział powrót do tej umowy, dał jednak do zrozumienia, że najpierw Iran musi zacząć respektować jej postanowienia, w tym zaprzestać wzbogacania uranu do poziomu 20 procent. Według porozumienia Iran może wzbogacać ten pierwiastek do poziomu zawartości 3,67 procent rozszczepialnego izotopu U235.