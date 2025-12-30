Media: Iran pracuje nad nową bronią

Marcin Bużański: spodziewam się dzisiaj mocnych deklaracji ze strony Iranu Źródło: TVN24; Cable News Network Inc. All rights reserved 2025; KAN

Zdaniem opozycyjnego serwisu Iran International siły powietrzno-kosmiczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) pracują nad niekonwencjonalnymi głowicami bojowymi do pocisków balistycznych i przenoszą wyrzutnie pocisków do wschodnich regionów Iranu.

W ocenie portalu działania te zintensyfikowano w ostatnich miesiącach i są one kontynuowane w obliczu obaw Teheranu o możliwość kolejnej konfrontacji z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

Iran ma pracować nad głowicami biologicznymi i chemicznymi Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Według Iran International IRGC optymalizuje konstrukcję pocisków balistycznych pod kątem przenoszenia broni chemicznej i biologicznej, a także unowocześnia systemy dowodzenia i kontroli.

"Użycie broni niekonwencjonalnej może być uzasadnione"

Nowe technologie miałyby służyć jako "uzupełniający czynnik odstraszający" obok irańskiego programu rakiet konwencjonalnych - podało jedno ze źródeł portalu.

Jeden z rozmówców Iran International przyznał, że władze w Teheranie postrzegają potencjalne ataki ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych jako zagrożenie dla swojego istnienia, dlatego w przypadku konfliktu zamierzają znacznie zwiększyć koszty dla strony przeciwnej.

Jak dodało źródło, na najwyższych szczeblach decyzyjnych Republiki Islamskiej panuje przekonanie, że "użycie broni niekonwencjonalnej może być uzasadnione w sytuacjach egzystencjalnego zagrożenia".

Nieoficjalnie: w ramach manewrów w Iranie wystrzelono rakiety

W ubiegłym tygodniu amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, powołując się na media powiązane z IRGC, o ćwiczeniach, w ramach których siły powietrzno-kosmiczne IRGC wystrzeliły rakiety w pięciu prowincjach. Irańskie media nie podały żadnych bardziej szczegółowych informacji o manewrach, w tym o rodzajach wystrzelonych rakiet.

Teheran konsekwentnie zaprzeczał oskarżeniom o dążenie do pozyskania broni masowego rażenia i deklarował, że wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe dotyczące programu jądrowego.

