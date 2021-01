Irańskie okręty na wodach Zatoki Omańskiej. Wśród nich Makran i Zereh

Dwudniowe ćwiczenia rakietowe są przeprowadzane na południowo-wschodnich wodach Zatoki Omańskiej. Do manewrów dołączyły dwa nowe okręty wojenne irańskiej produkcji: okręt rakietowy Zereh oraz największy w kraju okręt Makran z lądowiskiem dla śmigłowców. Flota Iranu wykorzystuje również rakiety krótkiego zasięgu.

Iran dość często ogłasza swoje sukcesy w sferze zbrojeniowej, których nie można zweryfikować w niezależnych źródłach. Państwowa telewizja podała, że okręt Makran o wyporności 121 tysięcy ton, długości 228 metrów i szerokości 42 m jest największą jednostką wojskową Iranu. Makran to okręt logistyczny obsługujący okręty bojowe floty, może pływać przez prawie trzy lata bez zawijania do portu, posiada również wyposażenie zdolne do zbierania i przetwarzania informacji.