Rośnie liczba ofiar śmiertelnych w protestach po śmierci 22-letniej Mahsy Amini

Co najmniej 50 osób zginęło w tłumionych przez policję protestach w irańskich miastach - przekazała agencja AFP. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował o powstrzymanie przemocy. Trwające od tygodnia gwałtowne demonstracje wybuchły po śmierci młodej kobiety zatrzymanej przez policję moralności. Według nieoficjalnych informacji 22-letnia Mahsa Amini miała zostać pobita za to, że nakrycie głowy niedostatecznie zasłaniało jej włosy.

ONZ: wzywamy władze do poszanowania prawa

- Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami o nadmiernej sile używanej do tłumienia pokojowych protestów, co prowadzi do dziesiątek ofiar śmiertelnych i rannych (...), wzywamy władze do poszanowania prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń - przekazał dziennikarzom rzecznik sekretarza generalnego Stephane Dujarric. Dodał, że Guterres poruszył kwestię praw człowieka podczas czwartkowego spotkania z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim.