Zebrali już materiał na trzy bomby atomowe. I się nie zatrzymują

Instalacja kolejnych systemów

Rozmowy o ożywieniu umowy nuklearnej

Na początku 2023 roku MAEA alarmowała, że Iran ma 18 razy więcej uranu wzbogaconego do 60 procent, niż przewidywała to umowa atomowa z 2015 roku. W listopadzie zeszłego roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała, że Iran ma ponad 128 kilogramów uranu wzbogaconego do 60 procent, podczas gdy 42 kilogramy, po dalszym wzbogaceniu, wystarczają do wyprodukowania jednej bomby atomowej.