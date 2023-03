Nakaz zamknięcia biznesu za nieprzestrzeganie postu. Policja zapowiada kolejne kontrole

czytaj dalej

Z miasta Awdijiwka koło Doniecka we wschodniej Ukrainie ewakuowani są pracownicy służb komunalnych, wśród których wielu zostało rannych w ostrzałach, a niektórzy stracili kończyny - poinformował mer Witalij Barbasz. Później oznajmił, że wprowadza się zakaz wjazdu do miasta dla dziennikarzy i wolontariuszy. Sytuacja w ostrzeliwanej przez Rosjan Awdijiwce jest porównywalna do Bachmutu, będącego głównym celem ataków najeźdźcy.