Tara i jej przyjaciółka brały udział w wieczornym proteście w mieście Isfahan, przyjechały tam motocyklowe siły bezpieczeństwa. Jak relacjonowała kobieta, po chwili w ich stronę zaczęto strzelać. - Całe nasze ubrania były pokryte krwią - powiedziała.

Kobiety zostały wepchnięte do samochodu obcego człowieka, ale Tara powiedziała, że ​​odmówiły jazdy do szpitala z powodu ryzyka aresztowania. Dopiero rano udało im się znaleźć znajomego lekarza, który oczyścił rany na ich nogach.

Protesty w Iranie Źródło: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Forum

Kobieta powiedziała, że ​​chirurgowi udało się później usunąć część śrutu w domu, ale ostrzegł je, że "nie da się go usunąć w całości".

Pełna skala rozlewu krwi, będącego wynikiem tłumienia przez władze protestów, które przetoczyły się przez Iran w styczniu, wciąż nie jest znana z powodu wyłączenia internetu i zakazu relacjonowania wydarzeń przez większość międzynarodowych agencji informacyjnych.

Ranni protestujący unikają leczenia w szpitalach

Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (HRANA) potwierdziła jednak śmierć 6301 osób, w tym 5925 protestujących, 112 dzieci, 50 przypadkowych przechodniów i 214 osób powiązanych z rządem. Agencja bada również doniesienia o 17 091 innych ofiarach śmiertelnych.

Według HRANA co najmniej 11 tysięcy protestujących zostało poważnie rannych. Niektórzy z nich powiedzieli BBC, że unikają leczenia odniesionych obrażeń w szpitalach z obawy przed aresztowaniami.

To sprawiło, że są oni zależni od lekarzy, pielęgniarek i innych wolontariuszy, którzy są gotowi ryzykować własne bezpieczeństwo, lecząc ich potajemnie w domach.

Pracownicy służby zdrowia powiedzieli również BBC, że siły bezpieczeństwa są obecne w szpitalach i stale monitorują dokumentację medyczną pacjentów w celu identyfikacji rannych protestujących.

"Przez 96 godzin ciągle operowaliśmy. Płakaliśmy i operowaliśmy"

Nima, chirurg z Teheranu, powiedział, że jadąc do pracy 8 stycznia widział rannych młodych ludzi, gdy władze zareagowały siłowo na narastające protesty. - Wsadziłem jednego z rannych do bagażnika samochodu, żeby zawieźć go do szpitala, ponieważ obawiałem się, że w razie zatrzymania przez policję będziemy mieli kłopoty - powiedział BBC.

Nima powiedział, że uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali go, ale pozwolili mu odjechać po obejrzeniu jego legitymacji szpitalnej. - Przez prawie 96 godzin bez przerwy, bez snu, bez chwili zmrużenia oczu, operowaliśmy. Płakaliśmy i operowaliśmy. Nikt się nie skarżył - wspomniał.

- Wszystkie nasze ubrania i fartuchy szpitalne były pokryte krwią. Nasze wierzchnie ubrania, nasza bielizna, wszystko było przesiąknięte krwią tych młodych ludzi - podkreślił.

Nima opisał operację mężczyzny, który podczas protestu został postrzelony w nogę i twarz. - Kula weszła przez podbródek, rozerwała usta i wyszła przez górną szczękę - wspominał.

Powiedział, że wielu młodych ludzi leczonych w jego szpitalu, doznało ran postrzałowych narządów wewnętrznych i kończyn, które wymagały amputacji i spowodowały trwałe kalectwo.

Władze podają swoje statystyki, zapewniają o "bezstronnym" leczeniu

Władze Iranu poinformowały, że podczas zamieszek zginęło ponad 3100 osób, ale większość z nich stanowili funkcjonariusze sił bezpieczeństwa lub przypadkowi przechodnie zaatakowani przez "uczestników zamieszek".

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Hossein Shokri został również zacytowany przez półoficjalną agencję informacyjną Tasnim, która poinformowała, że ​​podczas zamieszek przeprowadzono około 13 tysięcy operacji.

Dyrektor Szpitala Okulistycznego Farabi w Teheranie, dr Qasem Fakhrai, poinformował Isnę, inną półoficjalną agencję informacyjną, że do 10 stycznia leczono tam łącznie 700 pacjentów z poważnymi urazami oka wymagającymi pilnej operacji i skierowano prawie 200 do innych szpitali. Dodał, że niemal wszyscy pacjenci zostali przyjęci po 8 stycznia.

Lekarze unikają wzmianek o ranach postrzałowych w dokumentacji medycznej

Irańczyk przedstawiany przez BBC jako Saeed powiedział, że jego przyjaciel został raniony w oczy śrutem wystrzelonym przez siły bezpieczeństwa podczas protestu w mieście Arak. Lokalni lekarze zalecili mu udanie się do specjalistycznego szpitala okulistycznego w Teheranie - powiedział.

Po przybyciu, pielęgniarki przewiozły protestujących z urazami oczu na sale operacyjne, korzystając z wind dla personelu. Według przyjaciela Saeeda, w tym szpitalu leczono około 200 osób z urazami oczu z różnych miast. - Miał dwie operacje, ale chirurg nie wystawił mu rachunku - powiedział Saeed.

Jak dodał, lekarze starali się unikać wzmianek o ranach postrzałowych w dokumentacji medycznej, ponieważ byli stale monitorowani przez siły bezpieczeństwa.

Protesty w Teheranie (10.01.2026) Źródło: Zuma / Forum

Inny Irańczyk - Sina - zabrał brata do szpitala po tym, jak ten został postrzelony w nogi podczas protestów w Teheranie. - To było jak szpital na polu bitwy. Było tak wielu rannych, że nie było koców ani apteczek - powiedział w wywiadzie dla BBC.

- Kiedy poprosiłem pielęgniarkę o koc dla mojego brata, powiedziała mi, żebym przyniósł jeden z domu, bo było za mało zaopatrzenia - wspomniał.

Sina powiedział, że nie mieli innego wyjścia, jak podać swój prawdziwy numer dokumentu, aby móc skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. - W każdej chwili siły bezpieczeństwa mogą wtargnąć do naszego domu - dodał z obawą.

Medycy obiektami ataków sił bezpieczeństwa

W mniejszych miastach sytuacja jest prawdopodobnie jeszcze bardziej dramatyczna. Z raportów otrzymanych przez BBC wynika, że ​​siły bezpieczeństwa porywały pacjentów ze szpitali i że nigdy więcej ich nie widziano.

Organizacje praw człowieka poinformowały również, że lekarze i inne osoby, które udzielały pomocy rannym demonstrantom, same stają się obiektami ataków sił bezpieczeństwa.

Irańska Organizacja Praw Człowieka (IHR) poinformowała w zeszłym tygodniu, że jej źródła w Iranie poinformowały o aresztowaniu co najmniej pięciu lekarzy i ratownika-wolontariusza.

"Wydaje się, że celem służb bezpieczeństwa jest zastraszenie społeczeństwa i utrudnianie leczenia rannych demonstrantów poprzez aresztowanie lekarzy i ataki na prowizoryczne schroniska medyczne" - ostrzegła organizacja z siedzibą w Norwegii.

Źródła bliskie dr. Alirezie Golchiniemu, chirurgowi z Kazwinu na północy kraju, poinformowały, że został on pobity w swoim domu przez siły bezpieczeństwa, gdy aresztowano go za udzielanie pomocy rannym demonstrantom.

Dodano, że został oskarżony o "moharebeh" (wrogość wobec Boga) - przestępstwo, za które zgodnie z prawem irańskim grozi kara śmierci.

