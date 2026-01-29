Tara i jej przyjaciółka brały udział w wieczornym proteście w mieście Isfahan, przyjechały tam motocyklowe siły bezpieczeństwa. Jak relacjonowała kobieta, po chwili w ich stronę zaczęto strzelać. - Całe nasze ubrania były pokryte krwią - powiedziała.
Kobiety zostały wepchnięte do samochodu obcego człowieka, ale Tara powiedziała, że odmówiły jazdy do szpitala z powodu ryzyka aresztowania. Dopiero rano udało im się znaleźć znajomego lekarza, który oczyścił rany na ich nogach.
Kobieta powiedziała, że chirurgowi udało się później usunąć część śrutu w domu, ale ostrzegł je, że "nie da się go usunąć w całości".
Pełna skala rozlewu krwi, będącego wynikiem tłumienia przez władze protestów, które przetoczyły się przez Iran w styczniu, wciąż nie jest znana z powodu wyłączenia internetu i zakazu relacjonowania wydarzeń przez większość międzynarodowych agencji informacyjnych.
Ranni protestujący unikają leczenia w szpitalach
Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (HRANA) potwierdziła jednak śmierć 6301 osób, w tym 5925 protestujących, 112 dzieci, 50 przypadkowych przechodniów i 214 osób powiązanych z rządem. Agencja bada również doniesienia o 17 091 innych ofiarach śmiertelnych.
Według HRANA co najmniej 11 tysięcy protestujących zostało poważnie rannych. Niektórzy z nich powiedzieli BBC, że unikają leczenia odniesionych obrażeń w szpitalach z obawy przed aresztowaniami.
To sprawiło, że są oni zależni od lekarzy, pielęgniarek i innych wolontariuszy, którzy są gotowi ryzykować własne bezpieczeństwo, lecząc ich potajemnie w domach.
Pracownicy służby zdrowia powiedzieli również BBC, że siły bezpieczeństwa są obecne w szpitalach i stale monitorują dokumentację medyczną pacjentów w celu identyfikacji rannych protestujących.
"Przez 96 godzin ciągle operowaliśmy. Płakaliśmy i operowaliśmy"
Nima, chirurg z Teheranu, powiedział, że jadąc do pracy 8 stycznia widział rannych młodych ludzi, gdy władze zareagowały siłowo na narastające protesty. - Wsadziłem jednego z rannych do bagażnika samochodu, żeby zawieźć go do szpitala, ponieważ obawiałem się, że w razie zatrzymania przez policję będziemy mieli kłopoty - powiedział BBC.
Nima powiedział, że uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali go, ale pozwolili mu odjechać po obejrzeniu jego legitymacji szpitalnej. - Przez prawie 96 godzin bez przerwy, bez snu, bez chwili zmrużenia oczu, operowaliśmy. Płakaliśmy i operowaliśmy. Nikt się nie skarżył - wspomniał.
- Wszystkie nasze ubrania i fartuchy szpitalne były pokryte krwią. Nasze wierzchnie ubrania, nasza bielizna, wszystko było przesiąknięte krwią tych młodych ludzi - podkreślił.
Nima opisał operację mężczyzny, który podczas protestu został postrzelony w nogę i twarz. - Kula weszła przez podbródek, rozerwała usta i wyszła przez górną szczękę - wspominał.
Powiedział, że wielu młodych ludzi leczonych w jego szpitalu, doznało ran postrzałowych narządów wewnętrznych i kończyn, które wymagały amputacji i spowodowały trwałe kalectwo.
Władze podają swoje statystyki, zapewniają o "bezstronnym" leczeniu
Władze Iranu poinformowały, że podczas zamieszek zginęło ponad 3100 osób, ale większość z nich stanowili funkcjonariusze sił bezpieczeństwa lub przypadkowi przechodnie zaatakowani przez "uczestników zamieszek".
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Hossein Shokri został również zacytowany przez półoficjalną agencję informacyjną Tasnim, która poinformowała, że podczas zamieszek przeprowadzono około 13 tysięcy operacji.
Dyrektor Szpitala Okulistycznego Farabi w Teheranie, dr Qasem Fakhrai, poinformował Isnę, inną półoficjalną agencję informacyjną, że do 10 stycznia leczono tam łącznie 700 pacjentów z poważnymi urazami oka wymagającymi pilnej operacji i skierowano prawie 200 do innych szpitali. Dodał, że niemal wszyscy pacjenci zostali przyjęci po 8 stycznia.
Lekarze unikają wzmianek o ranach postrzałowych w dokumentacji medycznej
Irańczyk przedstawiany przez BBC jako Saeed powiedział, że jego przyjaciel został raniony w oczy śrutem wystrzelonym przez siły bezpieczeństwa podczas protestu w mieście Arak. Lokalni lekarze zalecili mu udanie się do specjalistycznego szpitala okulistycznego w Teheranie - powiedział.
Po przybyciu, pielęgniarki przewiozły protestujących z urazami oczu na sale operacyjne, korzystając z wind dla personelu. Według przyjaciela Saeeda, w tym szpitalu leczono około 200 osób z urazami oczu z różnych miast. - Miał dwie operacje, ale chirurg nie wystawił mu rachunku - powiedział Saeed.
Jak dodał, lekarze starali się unikać wzmianek o ranach postrzałowych w dokumentacji medycznej, ponieważ byli stale monitorowani przez siły bezpieczeństwa.
Inny Irańczyk - Sina - zabrał brata do szpitala po tym, jak ten został postrzelony w nogi podczas protestów w Teheranie. - To było jak szpital na polu bitwy. Było tak wielu rannych, że nie było koców ani apteczek - powiedział w wywiadzie dla BBC.
- Kiedy poprosiłem pielęgniarkę o koc dla mojego brata, powiedziała mi, żebym przyniósł jeden z domu, bo było za mało zaopatrzenia - wspomniał.
Sina powiedział, że nie mieli innego wyjścia, jak podać swój prawdziwy numer dokumentu, aby móc skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. - W każdej chwili siły bezpieczeństwa mogą wtargnąć do naszego domu - dodał z obawą.
Medycy obiektami ataków sił bezpieczeństwa
W mniejszych miastach sytuacja jest prawdopodobnie jeszcze bardziej dramatyczna. Z raportów otrzymanych przez BBC wynika, że siły bezpieczeństwa porywały pacjentów ze szpitali i że nigdy więcej ich nie widziano.
Organizacje praw człowieka poinformowały również, że lekarze i inne osoby, które udzielały pomocy rannym demonstrantom, same stają się obiektami ataków sił bezpieczeństwa.
Irańska Organizacja Praw Człowieka (IHR) poinformowała w zeszłym tygodniu, że jej źródła w Iranie poinformowały o aresztowaniu co najmniej pięciu lekarzy i ratownika-wolontariusza.
"Wydaje się, że celem służb bezpieczeństwa jest zastraszenie społeczeństwa i utrudnianie leczenia rannych demonstrantów poprzez aresztowanie lekarzy i ataki na prowizoryczne schroniska medyczne" - ostrzegła organizacja z siedzibą w Norwegii.
Źródła bliskie dr. Alirezie Golchiniemu, chirurgowi z Kazwinu na północy kraju, poinformowały, że został on pobity w swoim domu przez siły bezpieczeństwa, gdy aresztowano go za udzielanie pomocy rannym demonstrantom.
Dodano, że został oskarżony o "moharebeh" (wrogość wobec Boga) - przestępstwo, za które zgodnie z prawem irańskim grozi kara śmierci.
