Uwięziona pod zarzutem szpiegostwa, wymieniona na trzech zamachowców. Kylie Moore-Gilbert wraca do domu

Moore-Gilbert, ekspertka od Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Melbourne, została aresztowana we wrześniu 2018 roku na lotnisku w irańskim mieście Kom , gdzie planowała wziąć udział w konferencji akademickiej. Australijka brytyjskiego pochodzenia została oskarżana i skazana na 10 lat za szpiegostwo, ale odrzuca wszystkie zarzuty stawiane jej przez irański wymiar sprawiedliwości.

Do zatrzymania Australijki doszło w sytuacji zwiększonych napięć między zachodnimi mocarstwami a Iranem po wycofaniu się w maju 2018 roku Stanów Zjednoczonych z umowy nuklearnej z 2015 roku. W lipcu 2020 roku Australijka została przeniesiona do więzienia na irańskiej pustyni.

University of Melbourne

Kylie Moore-Gilbert University of Melbourne

Uwolniona w zamian za trzech Irańczyków

W środę irańska państwowa stacja telewizyjna IRIB przekazała, że kobieta została uwolniona w zamian za trzech Irańczyków zatrzymanych za granicą. "New York Times" przekazał, że trzej Irańczycy byli przetrzymywani w Tajlandii od 2012 roku. Oskarżono ich o przygotowania do zamachu bombowego, którego celem mieli być izraelscy dyplomaci. Władze Tajlandii potwierdziły, że trzech aresztowanych w tym czasie Irańczyków zostało deportowanych i odesłanych w środę do domu.