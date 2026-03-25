Szef MSZ Iranu ma "wiadomość dla sąsiadów"

Trump twierdzi, że trwają negocjacje z Iranem Źródło: TVN24

W wywiadzie dla państwowej telewizji szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi przyznał, że między USA a "najwyższymi irańskimi władzami" są wymieniane wiadomości przez mediatorów, ale "nie oznacza to negocjacji z USA".

- Teraz nasze stanowisko to kontynuacja oporu. (...) Nie zamierzamy negocjować, jak dotąd nie odbyły się żadne negocjacje, nasze stanowisko jest tutaj bardzo zasadnicze (...). Mówienie teraz o negocjacjach byłoby przyznaniem się do porażki - ocenił Aragczi.

Jednocześnie Irańczyk oświadczył, że ma "wiadomość dla sąsiednich krajów: zdystansujcie się od USA".

Komunikacja USA-Iran?

USA przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego - poinformowały w poniedziałek media.

Propozycja nie została upubliczniona, ale według przecieków obejmuje między innymi rezygnację Iranu z programu nuklearnego, oddanie przez to państwo już wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskiego arsenału rakietowego czy otwarcie cieśniny Ormuz. W zamian USA miałyby znieść sankcje na Iran. Według mediów Teheran nie zareagował na tę wiadomość pozytywnie i wysunął własne żądania.

Jak Iran blokuje cieśninę Ormuz? Jak USA próbują ją udrożnić?

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że doniesienia o 15-punktowym planie są tylko częściowo prawdziwe. Podkreśliła jednak, że jeżeli Iran nie zaakceptuje "realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej".

Aragczi w środowym wystąpieniu zaznaczył, że cieśnina Ormuz jest zamknięta tylko dla wrogów Iranu. Po wybuchu wojny ataki sił irańskich na statki i groźby kolejnych uderzeń niemal całkowicie sparaliżowały transport przez ten kluczowy dla handlu ropą i gazem akwen.

