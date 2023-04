Iran. Kobiety oblane jogurtem przez niezasłonięte włosy trafiły do aresztu

Dwie irańskie kobiety zostały zaatakowane przez mężczyznę w sklepie po tym, gdy zauważył on, że nie mają zasłoniętych włosów. Matka i córka zostały przez niego oblane jogurtem. Napastnika wypchnął ze sklepu stojący za kasą mężczyzna, jednak władze zdecydowały się na zatrzymanie kobiet.

Do zdarzenia miało dojść w mieście Shandiz w północno-wschodniej części kraju. Na nagraniu z monitoringu z 30 marca, które Reuterowi udostępniła irańska agencja WANA, widać dwie kobiety, które w sklepie spożywczym ustawiły się w kolejce do kasy. W pewnym momencie do sklepu wszedł mężczyzna, który zwrócił uwagę na kobiety, które nie zakryły włosów.