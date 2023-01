"Times of Israel": wysoki rangą irański dowódca został zastrzelony na progu własnego domu

Zastrzelono wysoko postawionego dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Kasema Fetallahiego - poinformował w środę "Times of Israel". Jak donosi dziennik, do zamachu na wojskowego doszło na progu jego domu w Teheranie.

Kasem Fetallahi, który dowodził siłami Korpusu w Teheranie, został we wtorek postrzelony czterokrotnie na progu swojego domu - poinformowała irańska agencja Tasnim. Jego życia nie udało się uratować.

Irańskie władze uznały to za "atak terrorystyczny". Żadna organizacja nie przyznała się dotąd do zabójstwa - poinformował izraelski portal "Times of Israel".