"Był szpiegiem CIA, otrzymał wysoką zapłatę". Skazany na śmierć, egzekucja "wkrótce"

W Iranie skazano na śmierć mężczyznę, oskarżonego o szpiegowanie dla Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) oraz o próbę przekazania Waszyngtonowi informacji o irańskim programie nuklearnym - oświadczył we wtorek rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyroki więzienia za szpiegostwo na rzecz Amerykanów usłyszały dwie inne osoby, pracujące dla organizacji charytatywnej w Dubaju.

- Amir Rahimpour, który był szpiegiem CIA, otrzymał wysoką zapłatę (od Waszyngtonu - red.) i próbował przekazać amerykańskim służbom część informacji o programie nuklearnym Iranu, został osądzony i skazany na karę śmierci - poinformował we wtorek rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholamhossein Esmaili. Dodał, że sąd najwyższy Iranu utrzymał wyrok w mocy.

"Szpiedzy CIA" w Dubaju

Wzrost napięcia na linii Waszyngton-Teheran

Agencja Associated Press napisała wtedy, że ostrzał irackich baz był najśmielszym atakiem Iranu na amerykańskie cele od zajęcia w 1979 roku ambasady USA w Teheranie. AFP oceniła, że był to "bardzo wyważony" odwet za zabicie Sulejmaniego oraz że pozwolił on władzom Iranu zachować twarz i dokonać obiecanego aktu zemsty, nie prowokując przy tym odwetu za zabicie amerykańskich żołnierzy.