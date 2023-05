Kolejne wyroki śmierci wykonane w Iranie. Obrońcy praw człowieka o wzroście liczby egzekucji

W Iranie wykonano wyroki śmierci przez powieszenie na trzech mężczyznach oskarżonych o handel narkotykami - poinformowały władze sądownicze tego kraju. Obrońcy praw człowieka alarmują, że Teheran wykonuje rocznie najwięcej egzekucji na świecie, poza Chinami. Iran Human Rights odnotował co najmniej 260 wykonanych wyroków śmierci od początku roku - napisał portal The National.

Wzrost liczby wykonanych wyroków śmierci

Według organizacji praw człowieka, w tym Amnesty International, Iran wykonuje rocznie więcej egzekucji niż jakikolwiek inny kraj poza Chinami. Iran powiesił w ubiegłym roku o 75 proc. więcej osób niż w roku poprzednim - poinformowały we wspólnym raporcie z kwietnia norweska grupa Iran Human Rights i paryska organizacja Together Against the Death Penalty.