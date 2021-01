Izraelscy prowokatorzy szykują atak na amerykańskie siły w Iraku, by wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę przeciwko Iranowi - oświadczył w sobotę szef irańskiej dyplomacji Mohammad Dżawad Zarif. W ostatnim czasie, w związku z pierwszą rocznicą zabójstwa generała Kasema Sulejmaniego przez Amerykanów, doszło do wzrostu napięcia między Waszyngtonem i Teheranem.

"Nowe informacje wywiadowcze z Iraku wskazują, że izraelscy agenci-prowokatorzy planują atak przeciwko Amerykanom, stawiając odchodzącego Trumpa w trudnej sytuacji z fałszywym casus belli" - napisał Zarif na Twitterze. Szef irańskiej dyplomacji poradził amerykańskiemu prezydentowi, by "strzegł się pułapki", bo "jakiekolwiek fajerwerki" obrócą się przeciwko Ameryce.

Pokaz siły i groźby

W środę USA wysłały na Bliski Wschód dwa bombowce B-52, zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Według agencji Reutera miał to być pokaz siły, mający zniechęcić Iran do zaczepnych akcji.