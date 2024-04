To moment wielkiego ryzyka, w którym wciąż nie ma odpowiedzi na kluczowe pytania - tak cytowani przez "New York Times" analitycy opisują sytuację po ataku Iranu na Izrael. Wskazują, że wśród tych pytań znajduje się między innymi to, czy Teheran uzna, że musi uderzyć ponownie i czy Izrael zdecyduje się na dalszą eskalację.

> Iran wystrzelił w ciągu nocy w stronę Izraela ponad 300 dronów i rakiet, z czego 99 procent zostało zestrzelonych - oświadczyło w niedzielę izraelskie wojsko. > "Przechwyciliśmy, odparliśmy, razem zwyciężymy" - napisał w mediach społecznościowych premier Izraela Benjamin Netanjahu. > Irańskie siły zbrojne i Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosiły, że atak jest odwetem za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku. > "Sprawę można uznać za zakończoną"- oświadczyło stałe przedstawicielstwo Iranu przy ONZ. "Jeżeli jednak reżim izraelski popełni kolejny błąd, reakcja Iranu będzie znacznie surowsza. Jest to konflikt pomiędzy Iranem a podłym reżimem izraelskim, od którego USA muszą trzymać się z dala" - dodała irańska misja. > Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi zestrzelić niemal wszystkie drony i rakiety, zaś Izrael wysłał jasny sygnał swoim wrogom, że nie są w stanie zagrozić jego bezpieczeństwu - powiedział w oświadczeniu prezydent USA Joe Biden po rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. > Joe Biden zapowiedział, że w poniedziałek zwoła spotkanie przywódców G7, aby skoordynować zjednoczoną reakcję dyplomatyczną na atak Iranu. > Szef Pentagonu Lloyd Austin poinformował, że USA strąciły "dziesiątki" dronów i rakiet wystrzeliwanych z Iranu, Iraku, Syrii i Jemenu. Wezwał też Iran do "natychmiastowego powstrzymania" jakichkolwiek dalszych ataków - w tym za pośrednictwem wspieranych przez Iran bojówek - i deeskalacji napięć.

"New York Times", kreśląc możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, pisze o "nowym, niebezpiecznym rozdziale" w stosunkach między Iranem a Izraelem. Według przywoływanych przez gazetę analityków "to moment wielkiego ryzyka, w którym wciąż nie ma odpowiedzi na kluczowe pytania". "Czy atak Iranu wystarczył, aby zaspokoić wezwania do zemsty za ostrzał irańskiej ambasady w Damaszku? A może biorąc pod uwagę stosunkowo marne efekty tego ataku – prawie wszystkie drony i rakiety zostały przechwycone przez Izrael i Stany Zjednoczone – Izrael odczuje potrzebę ponownego uderzenia? I czy Benjamin Netanjahu, premier Izraela, uzna dobrą postawę obrony powietrznej swojego kraju we współpracy z sojusznikami za wystarczającą reakcję? A może zdecyduje się na dalszą eskalację, atakując sam Iran?" - wylicza "NYT".