Świat

Iran i USA coraz bliższe porozumienia? "Domkniemy to już wkrótce"

Irańczycy idą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone i Iran są bliskie uzgodnienia jednostronicowego memorandum w sprawie zakończenia wojny - poinformował Reuters. Doniesienia te pojawiają się na krótko po tym, jak Donald Trump zawiesił operację eskortowania statków przez cieśninę Ormuz.

"Domkniemy to już wkrótce. Jesteśmy coraz bliżej" - przekazało pakistańskie źródło, na które powołuje się agencja Reuters, odnosząc się do doniesień o memorandum między USA a Iranem. Z kolei, jak podaje stacja CNBC, rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że Teheran jest w trakcie oceny 14-punktowej propozycji pokojowej Waszyngtonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tamtej nocy Irańczycy byli szczęśliwi". Co czują dzisiaj?

Monika Winiarska

Co ma zawierać nowe porozumienie?

Informacje o tym, że Biały Dom uważa, że jest bliski sfinalizowania jednostronicowego memorandum mającego na celu zakończenie wojny, podał wcześniej portal Axios. Serwis przekazał, że Waszyngton oczekuje odpowiedzi Teheranu w kilku kluczowych kwestiach w ciągu najbliższych 48 godzin.

Zdaniem portalu Axios 14-punktowe porozumienie negocjowane przez specjalnych wysłanników Donalda Trumpa - Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa rozpoczęłoby 30‑dniowy okres negocjacji. Ma ono również uwzględniać zobowiązanie Iranu do wprowadzenia moratorium na wzbogacanie uranu, zniesienie sankcji przez Stany Zjednoczone oraz uwolnienie zamrożonych irańskich środków wartych miliardy dolarów.

Obie strony miałyby także znieść ograniczenia dotyczące tranzytu przez Cieśninę Ormuz. Jeden z amerykańskich urzędników, na którego powołuje się portal, dodał, że jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, siły USA mogłyby przywrócić blokadę lub wznowić działania zbrojne.

Irańczycy przechodzą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Trump wstrzymuje "Projekt Wolność"

Doniesienia o potencjalnym memorandum pojawiły się niedługo po tym, gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że na "krótki czas" wstrzyma operację "Projekt Wolność" mającą na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz. Jako powód podał między innymi postępy w rozmowach z Iranem.

Do wstrzymania operacji doszło niecałe dwie doby po jej rozpoczęciu.

pc

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

