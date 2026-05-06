Świat Iran i USA coraz bliższe porozumienia? "Domkniemy to już wkrótce"

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Domkniemy to już wkrótce. Jesteśmy coraz bliżej" - przekazało pakistańskie źródło, na które powołuje się agencja Reuters, odnosząc się do doniesień o memorandum między USA a Iranem. Z kolei, jak podaje stacja CNBC, rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że Teheran jest w trakcie oceny 14-punktowej propozycji pokojowej Waszyngtonu.

Co ma zawierać nowe porozumienie?

Informacje o tym, że Biały Dom uważa, że jest bliski sfinalizowania jednostronicowego memorandum mającego na celu zakończenie wojny, podał wcześniej portal Axios. Serwis przekazał, że Waszyngton oczekuje odpowiedzi Teheranu w kilku kluczowych kwestiach w ciągu najbliższych 48 godzin.

Zdaniem portalu Axios 14-punktowe porozumienie negocjowane przez specjalnych wysłanników Donalda Trumpa - Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa rozpoczęłoby 30‑dniowy okres negocjacji. Ma ono również uwzględniać zobowiązanie Iranu do wprowadzenia moratorium na wzbogacanie uranu, zniesienie sankcji przez Stany Zjednoczone oraz uwolnienie zamrożonych irańskich środków wartych miliardy dolarów.

Obie strony miałyby także znieść ograniczenia dotyczące tranzytu przez Cieśninę Ormuz. Jeden z amerykańskich urzędników, na którego powołuje się portal, dodał, że jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, siły USA mogłyby przywrócić blokadę lub wznowić działania zbrojne.

Irańczycy przechodzą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Trump wstrzymuje "Projekt Wolność"

Doniesienia o potencjalnym memorandum pojawiły się niedługo po tym, gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że na "krótki czas" wstrzyma operację "Projekt Wolność" mającą na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz. Jako powód podał między innymi postępy w rozmowach z Iranem.

Do wstrzymania operacji doszło niecałe dwie doby po jej rozpoczęciu.

OGLĄDAJ: Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę" Zobacz cały materiał