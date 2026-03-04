Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju. Relacja Artura Molędy Źródło: TVN24

Od pięciu dni trwa operacja wojskowa Izraela i USA przeciwko Iranowi. W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował kilka państw w regionie, w tym mieszczące się tam bazy amerykańskie. W nalotach USA i Izraela zginął między innymi najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

1. Atak na amerykański konsulat w Dubaju

Agencja Reutera, powołując się na świadków zdarzenia, przekazała, że w pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju zauważono kłęby dymu. Mieszkańcy Dubaju przekazali agencji AFP, że słyszeli głośną eksplozję i widzieli pożar.

Według obecnego na miejscu reportera AFP, policja zabezpieczyła okolicę, otaczając ją kordonem bezpieczeństwa. Później biuro prasowe miasta potwierdziło, że po ataku drona w tym miejscu wybuchł pożar.

2. Izrael uderzył w "tajny kompleks" w Iranie

Rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Efi Defrin poinformował, że izraelskie lotnictwo zniszczyło tajna bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie pracowano nad "rozwinięciem potencjału wymaganego do broni jądrowej".

IDF twierdzi, że śledził przemieszczanie się irańskich naukowców pracujących nad bronią nuklearną i "zlokalizował ich nowe miejsce pracy w tym obiekcie, co umożliwiło precyzyjne uderzenie w ten tajny kompleks".

3. Problemy z ewakuacją Amerykanów

Izrael po przeprowadzeniu ataków na Iran w sobotę zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Amerykańska ambasada w tym kraju poinformowała, że nie jest w stanie przeprowadzić ewakuacji obywateli USA.

Lotnisko w Tel Awiwie poinformowało, że przestrzeń powietrzna Izraela będzie stopniowo otwierana dopiero w środę wieczorem.

4. Iran zamyka Cieśninę Ormuz

W poniedziałek wysoki rangą dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ogłosił, że Cieśnina Ormuz została zamknięta i ostrzegł, że każdy statek próbujący przepłynąć tym szlakiem będzie celem ataku - podały irańskie media.

Decyzja ta wywołała wstrząs na światowych rynkach energii. Choć skutki odczuje cały glob, analitycy wskazują, że najmocniej uderzą one w Azję, silnie uzależnioną od dostaw ropy i gazu z regionu Zatoki Perskiej.

5. Giełdy reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie

Indeksy giełdowe na całym świecie odnotowały spadki. W tym samym momencie ceny obligacji skarbowych oraz kurs dolara poszły w górę - informuje agencja Reutera.

Rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, co pogłębiło obawy inwestorów o dalszy wzrost inflacji. Efekty widać również w Polsce.

