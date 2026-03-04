Logo strona główna
Irański atak na konsulat, uderzenie w "tajny kompleks", problemy z ewakuacją

W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona
Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju. Relacja Artura Molędy
Źródło: TVN24
W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona. Izraelskie wojsko informuje o zniszczeniu tajnej bazę nuklearnej na obrzeżach Teheranu. Amerykańska ambasada w Izraelu nie jest w stanie przeprowadzić ewakuacji obywateli USA. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 4 marca na temat wojny USA i Izraela z Iranem.

Od pięciu dni trwa operacja wojskowa Izraela i USA przeciwko Iranowi. W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował kilka państw w regionie, w tym mieszczące się tam bazy amerykańskie. W nalotach USA i Izraela zginął między innymi najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Sebastian Zakrzewski
Amerykański dron uderzeniowy LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System)
USA i Iran sięgnęły po nowe rodzaje uzbrojenia
Maciej Michałek
Ali Chamenei podczas świętowania siódmej rocznicy islamskiej rewolucji. Zdjęcie z 1986 roku
"Skromny" przywódca trzymał kraj w "żelaznym uścisku". Co po sobie zostawia?
Marcin Złotkowski

1. Atak na amerykański konsulat w Dubaju

Agencja Reutera, powołując się na świadków zdarzenia, przekazała, że w pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju zauważono kłęby dymu. Mieszkańcy Dubaju przekazali agencji AFP, że słyszeli głośną eksplozję i widzieli pożar.

Według obecnego na miejscu reportera AFP, policja zabezpieczyła okolicę, otaczając ją kordonem bezpieczeństwa. Później biuro prasowe miasta potwierdziło, że po ataku drona w tym miejscu wybuchł pożar.

W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona
W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona
Źródło: STRINGER/PAP/EPA

2. Izrael uderzył w "tajny kompleks" w Iranie

Rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Efi Defrin poinformował, że izraelskie lotnictwo zniszczyło tajna bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie pracowano nad "rozwinięciem potencjału wymaganego do broni jądrowej".

IDF twierdzi, że śledził przemieszczanie się irańskich naukowców pracujących nad bronią nuklearną i "zlokalizował ich nowe miejsce pracy w tym obiekcie, co umożliwiło precyzyjne uderzenie w ten tajny kompleks".

3. Problemy z ewakuacją Amerykanów

Izrael po przeprowadzeniu ataków na Iran w sobotę zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Amerykańska ambasada w tym kraju poinformowała, że nie jest w stanie przeprowadzić ewakuacji obywateli USA.

Lotnisko w Tel Awiwie poinformowało, że przestrzeń powietrzna Izraela będzie stopniowo otwierana dopiero w środę wieczorem.

Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli
Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli

4. Iran zamyka Cieśninę Ormuz

W poniedziałek wysoki rangą dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ogłosił, że Cieśnina Ormuz została zamknięta i ostrzegł, że każdy statek próbujący przepłynąć tym szlakiem będzie celem ataku - podały irańskie media.

Decyzja ta wywołała wstrząs na światowych rynkach energii. Choć skutki odczuje cały glob, analitycy wskazują, że najmocniej uderzą one w Azję, silnie uzależnioną od dostaw ropy i gazu z regionu Zatoki Perskiej.

Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją

BIZNES

5. Giełdy reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie

Indeksy giełdowe na całym świecie odnotowały spadki. W tym samym momencie ceny obligacji skarbowych oraz kurs dolara poszły w górę - informuje agencja Reutera.

Rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, co pogłębiło obawy inwestorów o dalszy wzrost inflacji. Efekty widać również w Polsce.

Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: STRINGER/PAP/EPA

Iran USA Izrael
