Tajne spotkanie, Izrael atakuje w Bejrucie, rośnie liczba poległych żołnierzy USA

Od czterech dni trwa operacja wojskowa Izraela i USA przeciwko Iranowi. W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował kilka państw w regionie, w tym mieszczące się tam bazy amerykańskie. W nalotach USA i Izraela zginął między innymi najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

Tajne posiedzenie władz USA

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson zrelacjonował informacje otrzymane podczas tajnego spotkania czołowych kongresmenów na Kapitolu - uczestniczył w nim sekretarz stanu, szef Pentagonu, przywódcy Kongresu i komisji ds. wywiadu w obydwu izbach.

Mike Johnson stwierdził, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA. - Jeśli Izrael podjąłby działanie przeciwko Iranowi, by wyeliminować ich rakiety, Iran natychmiast odpowiedziałby przeciwko personelowi i mieniu USA - podkreślił przewodniczący Izby Reprezentantów.

Ataki na centra dowodzenia Hezbollahu i magazyny broni w Bejrucie

Izraelska armia poinformowała o prowadzonych atakach na centra dowodzenia Hezbollahu oraz magazyny broni w Bejrucie, stolicy Libanu.

Nocne ataki na cele w Libanie poprzedzono wezwaniem do ewakuacji, które wystosowano do mieszkańców południowych obrzeży Bejrutu, a także kilku innych miejscowości w południowym Libanie.

Irański atak na ambasadę USA w Rijadzie

Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie - poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar.

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, na miejscu dało się słyszeć głośny huk i widoczne były płomienie oraz dym. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Nie ma jak dotąd informacji o możliwych ofiarach.

Rubio: najsilniejsze ataki na Iran dopiero nadejdą

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wyraził nadzieję, że narodowi irańskiemu uda się obalić obecne władze. Podkreślił w rozmowie z mediami, że operacja USA przeciwko Iranowi będzie trwać do czasu osiągnięcia wyznaczonych celów - wymienił wśród nich zniszczenie zdolności balistycznych i marynarki wojennej Iranu. Zapowiedział, że najsilniejsze ataki ze strony amerykańskiego wojska dopiero nadejdą.

Zapewnił, że po osiągnięciu tych celów "świat będzie bezpieczniejszym miejscem". - Najważniejsze jest to, że niezależnie od tego, kto będzie rządził tym krajem za rok, nie będzie miał rakiet balistycznych ani dronów, które mogłyby nam zagrozić - dodał szef dyplomacji USA.

Rośnie liczba żołnierzy USA poległych w operacji przeciwko Iranowi

Liczba amerykańskich żołnierzy poległych w operacji przeciwko Iranowi wzrosła do sześciu - podało w Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Wcześniej tego dnia informowano o czterech poległych.

"Amerykańskie siły niedawno odzyskały szczątki dwóch żołnierzy, uznanych wcześniej za zaginionych, z obiektu, który został zaatakowany podczas początkowych irańskich ataków w regionie" - napisano w oświadczeniu.

Zamknięta cieśnina Ormuz

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zamknięcie cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez ten szlak.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Przez nią transportowanych jest około 20 procent zużywanej na świecie ropy naftowej.

Opracował Adam Styczek /lulu