Iran Human Rights: co najmniej 100 osobom grozi śmierć za udział w protestach

Krwawe protesty antyrządowe

Organizacje apelują ws. sytuacji w Iranie

Amnesty International, Center for Human Rights in Iran z siedzibą w Nowym Jorku i IHR apelują od tygodni do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie na władze Iranu radykalnych sankcji gospodarczych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do kolejnych egzekucji.