Trafiła do więzienia w Iranie pod zarzutem szpiegostwa. Hiszpanka po kilku miesiącach wróciła do domu

Hiszpanka, która przez ponad cztery miesiące przebywała w więzieniu w Iranie pod zarzutem szpiegostwa, wróciła do domu. W rozmowie z mediami wspominała chwile spędzone w areszcie. - Ciągle masz nadzieję, że zostaniesz uwolniony, ponieważ nie zrobiłeś nic złego. Problem polega na tym, że mijają dni, a oni cię nie wypuszczają. Więc zmuszasz się do myślenia, że się wydostaniesz - mówiła. Opowiedziała też o okolicznościach zatrzymania i o ponownym spotkaniu z bliskimi. - Zjedliśmy hiszpański omlet mojej mamy, poszliśmy na spacer po plaży - wspominała.

Mówiła o towarzyszącej jej niepewności. - Boisz się, że zostaniesz oskarżony o szpiegostwo, co ostatecznie się stało - powiedziała. - Ciągle masz nadzieję, że zostaniesz uwolniony, bo nie zrobiłeś nic złego. Problem polega na tym, że mijają dni, a oni cię nie wypuszczają. Więc zmuszasz się do myślenia, że się wydostaniesz - kontynuowała.

Baneira wspominała również moment zatrzymania. Jak mówiła, było to dzień po wizycie w urzędzie w celu złożenia wniosku o przedłużenie wizy, co pozwoliłoby jej na dłuższy pobyt w kraju.

Przekazała, że jechała wtedy do ruin starożytnego miasta Persepolis ze swoim irańskim przyjacielem. - Tankowaliśmy na stacji benzynowej i nagle policja weszła do samochodu. Aresztowali mnie, wsadzili do innego auta, a stamtąd pojechaliśmy bezpośrednio do pokoju przesłuchań. Przesłuchiwali mnie przez kilka godzin, a potem powiedzieli, że to nie wystarczy, że muszę kontynuować następnego dnia. Musiałam więc iść do więzienia. I wtedy wszystko się zaczęło - oświadczyła.