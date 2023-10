Do 10 lat więzienia za brak hidżabu. 84 procent Irańczyków przeciwnych, ale prace nad ustawą trwają

Do 10 lat więzienia za brak hidżabu

Wśród proponowanych nowych regulacji znajduje się podniesienie kar za nienoszenie hidżabu. Ma za to grozić od 5 do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 360 mln irańskich riali, czyli ok. 36 tys. zł. Obecnie kara wynosi od 10 dni do dwóch miesięcy więzienia lub wiąże się z grzywną do 500 tys. irańskich riali (ok. 50 zł).