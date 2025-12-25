Gwardia Rewolucyjna przejęła tankowiec. Podejrzenia o przemyt paliwa

Irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła brytyjski tankowiec w cieśninie Ormuz Źródło: TVN24 BiS

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przejął w środę tankowiec podejrzewany przez władze w Teheranie o przemyt paliwa – podała agencja AFP, powołując się na media państwowe w tym kraju.

Na pokładzie znajdowało się 16 członków załogi. Lokalne media nie podały informacji na temat ich narodowości, armatora jednostki ani bandery, pod którą pływa.

Państwowa telewizja przekazała - cytując dowódcę marynarki wojennej generał Abbasa Gholamshahiego - że statek przewoził cztery miliony litrów paliwa. Do zatrzymania doszło "na wodach Zatoki Perskiej, gdy tankowiec próbował opuścić irańskie wody terytorialne" - poinformowała AFP, cytując lokalne media.

Ataki na statki w Zatoce Perskiej

To nie pierwsze przejęcie przez Iran tankowca w tym miesiącu. 13 grudnia irańskie służby przejęły statek tego typu w Zatoce Omańskiej, jako oficjalny powód podając, że transportował on sześć milionów litrów przemycanego paliwa. Statek zatrzymano wraz z jego 18-osobową załogą, złożoną z obywateli Indii, Sri Lanki i Bangladeszu.

Jak przypomniała agencja AFP, ceny paliw w Iranie należą do najniższych na świecie - państwo bardzo wysoko je dotuje. Jednocześnie wartość irańskiej waluty, riala, od dawna spada, dlatego przemyt paliw stał się bardzo atrakcyjny.

Przez cieśninę Ormuz, w której dochodzi do przejęć statków przez władze, przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Oznacza to, że jakiekolwiek zakłócenia na tym szlaku stanowią poważny problem dla światowych rynków.

