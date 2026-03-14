Świat

Iran grozi Ukrainie. Kijów: to jest absurdalne

Terytorium Ukrainy może być teraz legalnym celem ataków - ocenił wysoko postawiony irański urzędnik. Napisał, że Kijów udziela wsparcia Izraelowi w zwalczaniu dronów i Karta Narodów Zjednoczonych pozwala Iranowi odpowiedzieć zbrojnie. Groźby skomentował rzecznik ukraińskiego MSZ.

Groźby pod adresem Ukrainy rzucił w sobotę Ebrahim Azizi, przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

"Udzielając wsparcia reżimowi izraelskiemu w sprawie dronów, upadła Ukraina w rzeczywistości zaangażowała się w wojnę i - zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych - uczyniła całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu" - napisał Azizi w poście na portalu X.

Odpowiedź ukraińskich władz

Tego samego dnia wieczorem rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj skomentował słowa irańskiego urzędnika.

- Irański reżim od lat wspiera zabijanie Ukraińców, bezpośrednio dostarczając państwu-agresorowi [Rosji - red.] drony oraz technologie do agresji przeciwko Ukrainie. W tym kontekście absurdalne jest, gdy jacyś przedstawiciele tego reżimu grożą Ukrainie i jeszcze powołują się na prawo do samoobrony, zapisane w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych - powiedział Tychyj dziennikarzom.

- To tak, jakby seryjny morderca usprawiedliwiał swoje zbrodnie, powołując się na kodeks karny - ocenił rzecznik ukraińskiej dyplomacji. Dodał, że irański reżim musi ponieść odpowiedzialność za wszystkie swoje zbrodnie przeciwko narodowi irańskiemu oraz innym krajom i narodom.

Netanjahu ma prośbę do Kijowa

Wbrew temu, co przekazał irański polityk, nie ma dotychczas informacji o tym, jakoby Ukraina udzieliła jakiegokolwiek wsparcia Izraelowi w czymkolwiek, co jest związane z dronami. Według najnowszych doniesień medialnych może się to jednak wkrótce zmienić.

W sobotę izraelski portal Ynet przekazał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu zwrócił się z prośbą do Kijowa, aby nawiązać współpracę w zwalczaniu irańskich dronów, w czym Ukraina ma ogromne doświadczenie. Informację tę potwierdził dla Ynetu ukraiński ambasador w Izraelu. Dodał, że rozmowa Netanjahu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na ten temat może się odbyć na początku przyszłego tygodnia.

Prezydent Ukrainy mówił wcześniej publicznie, że zainteresowanie w nawiązaniu współpracy z Kijowem w zwalczaniu irańskich bezzałogowców wyraziły Stany Zjednoczone, a także kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, do których już wysłał ukraińskich specjalistów. Zełenski nie wymienił dotychczas w tym kontekście Izraela.

Irańskie drony nad Ukrainą

Ukraińskie media, w tym serwis United24media, przypomniały w sobotę, że Iran stał się strategicznym sojusznikiem Rosji, dostarczając jej drony kamikadze oraz technologie do ich masowej produkcji na terytorium Rosji. A od 2022 roku Kreml wystrzelił około 57 tysięcy tych dronów przeciwko ukraińskim miastom, zabijając w tych atakach setki cywilów.

Wypowiedzi Aziziego pojawiły się w momencie, gdy rozpoczyna się trzeci tydzień wojny, jaką Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą z Iranem. Podczas gdy siły amerykańsko-izraelskie ostrzeliwują cele w Iranie, ten w odpowiedzi atakuje wszystkie kraje regionu Zatoki Perskiej, w których znajdują się bazy wojskowe USA.

Opracował Filip Czerwiński /lulu

Źródło: PAP, Ynet

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

