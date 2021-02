Iran grozi blokadą inspekcji nuklearnych, "jeśli inni nie wypełnią swoich zobowiązań"

- Jeśli inni nie wypełnią swoich zobowiązań do 21 lutego, rząd jest zobowiązany do zawieszenia dobrowolnego wdrożenia protokołu dodatkowego - oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh. - Nie oznacza to zakończenia wszystkich inspekcji dokonywanych przez ONZ-owską agencję (...) Wszystkie te kroki są odwracalne, jeśli druga strona obierze inną ścieżkę i będzie honorować swoje zobowiązania - dodał rzecznik, odnosząc się do Stanów Zjednoczonych.