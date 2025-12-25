Dwie irańskie flotylle płyną w stronę RPA. Celem jednej z nich może być Wenezuela

Irańskie okręty pokonują Kanał Sueski Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowódca irańskiej marynarki wojennej kontradmirał Szahram Irani oświadczył, że grupy marynarki wojennej zmierzające do RPA to 103. i 104. flotylla. Pierwsza miała wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach krajów BRICS, pierwotnie planowanych na listopad, ale przełożonych ze względu na szczyt grupy G20 w Johannesburgu.

W manewrach o kryptonimie Mosi-3 obok RPA uczestniczyć miały: Rosja, Chiny, Indonezja, pozbawiona dostępu do morza Etiopia i właśnie Iran.

Irański okręt Źródło: U.S. military or Department of Defense

O zadaniach 104. Flotylli Irani powiedział, że jej misją jest "eskorta żeglugi handlowej". Według Maritime Executive mogłoby to oznaczać, że ma wznowić irańską obecność na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej.

Równie prawdopodobnym wariantem jest kurs na wody przybrzeżne Wenezueli, gdzie Stany Zjednoczone zgromadziły potężną flotę, niszczą wenezuelskie łodzie, przejmują tankowce i niemal całkowicie odcięły Caracas od świata.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora? Zobacz cały materiał

Teheran i Caracas zawarły 20-letnią umowę o współpracy

Współpraca wojskowa między Iranem i Wenezuelą, dwiema uzależnionymi od ropy naftowej dyktaturami, trwa co najmniej od początku XXI w. i sięga prezydentury Hugo Chaveza. Iran wysyła do karaibskiego kraju szybkie kutry szturmowe, pociski przeciwokrętowe, drony, w tym zaawansowane Mohajer-6, a nawet bojowników Hezbollahu - podał amerykański portal wojskowy Task & Purpose.

W czerwcu 2022 roku Teheran i Caracas podpisały 20-letnią umowę o współpracy, obejmującą projekty naftowo-gazowe, przemysłowe i przede wszystkim obronne. Wenezuela zgodziła się między innymi na przyjmowanie irańskich okrętów wojennych, samolotów i doradców wojskowych.

W zamian Iran dostarcza jej paliwo, wiedzę techniczną w dziedzinie rafinacji ropy naftowej oraz pomoc w produkcji samochodów i dronów. Te ostatnie, które opuściły wenezuelskie fabryki, otrzymały nawet rodzimą nazwę - Antonio Jose de Sucre 200, na cześć wenezuelskiego generała walczącego w XIX w. przeciwko Hiszpanom.

Irańska pomoc dała też Wenezueli dostęp do nowej irańskiej technologii wojskowej w czasie, gdy rosyjski sprzęt, na którym dotychczas bazowały siły zbrojne tego kraju, stawał się przestarzały i z powodu zaangażowania Kremla w wojnę przeciw Ukrainie trudny do uzupełnienia. Oba kraje pomagają też sobie nawzajem w obchodzeniu zachodnich sankcji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD