Kolejne amerykańskie sankcje na producentów irańskich dronów

Dodatkowo restrykcjami objęto dyrektora Organizacji Przemysłu Lotniczego, irańskiego podmiotu nadzorującego programy rakiet balistycznych. Stany Zjednoczone ostrzegały o możliwej sprzedaży rakiet balistycznych krótkiego zasięgu do Rosji, lecz dotąd urzędnicy nie potwierdzili, by umowa w tej sprawie została sfinalizowana.

"Będziemy nadal używać każdego narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, by nie pozwalać"

- Będziemy nadal używać każdego narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, by nie pozwalać Putinowi na otrzymanie broni, której używa do prowadzenia swojej barbarzyńskiej i niesprowokowanej wojny przeciwko Ukrainie - powiedziała sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Jak dodała, to że Rosja jest zmuszona do polegania na "dostawcach ostatniego wyboru", takich jak Iran, "pokazuje jej desperację w obliczu odważnego ukraińskiego oporu i sukcesu globalnej koalicji w zakłócaniu rosyjskich wojskowych łańcuchów dostaw".