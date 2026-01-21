Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Iran donosi o udanym teście rakiety o zasięgu 10 tysięcy kilometrów

Baza kosmiczna w Iranie im. Imama Chomeiniego
Ulice Teheranu
Źródło: Reuters
Iran twierdzi, że z sukcesem przeprowadził test pocisku balistycznego o zasięgu 10 tysięcy kilometrów, co pozwoliłoby mu zaatakować kontynentalne Stany Zjednoczone i Europę. Teheran rozpowszechnia te informacje za pośrednictwem mediów powiązanych z reżimem. Zachodni wywiad i niezależni analitycy dopiero ocenią ich wiarygodność.

Według portalu wojskowego DefenceSecurityAsia rakieta wystrzelona z położonego na wschód od Teheranu kosmodromu imienia Imama Chomeiniego miała polecieć w kierunku Morza Wschodniosyberyjskiego po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kremla na wejście w rosyjską przestrzeń powietrzną.

Informacje o zakończonym sukcesem teście rozpowszechniają irańscy parlamentarzyści i wysocy rangą przedstawiciele reżimu, w tym Mohsen Zanganeh, członek irańskiego Madżlisu (parlamentu), który publicznie oświadczył: "Przetestowaliśmy jeden z najnowocześniejszych pocisków rakietowych w kraju i ten test zakończył się powodzeniem".

Irańscy urzędnicy już we wrześniu ubiegłego roku propagandowo ostrzegali, że "Ameryka jest około 10 tysięcy kilometrów od nas, a my możemy doprowadzić nasze okręty na odległości około 2 tysięcy kilometrów od niej i stamtąd wystrzelić rakiety, które uderzą w Waszyngton, Nowy Jork i inne amerykańskie miasta".

Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei
Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei
Źródło: PAP/EPA/LEADER'S OFFICE

Brak niezależnych dowodów na test Iranu

Dotychczas jedynym dowodem na zakończoną powodzeniem misję, oprócz deklaracji, jest krótki film rejestrujący start i początkowy lot rakiety zamieszczony w mediach społecznościowych, ale nie precyzujący, kiedy test został przeprowadzony.

Nie ma niezależnej weryfikacji ani zdjęć satelitarnych, potwierdzających udany lot rakiety. Według DefenceSecurityAsia zachodni wywiad i niezależni analitycy oceniają obecnie wiarygodność udostępnionych przez Teheran skrawków informacji.

Jeśli zostaną one potwierdzone, będą dowodzić historycznej eskalacji irańskiego programu uzbrojenia strategicznego, mającego zasadnicze znaczenie dla obrony Stanów Zjednoczonych. A zdaniem analityków zajmujących się geopolityką Iran z mocarstwa regionalnego może przeistoczyć się w poważnego gracza zagrażającego nie tylko najbliższym sąsiadom, ale wszystkim rzeczywistym i wyimaginowanym wrogom.

Irańska broń i ostrzeżenie o "intencjach"

Iran z pewnością dysponuje obecnie systemami, takimi jak Khorramshahr-4, które osiągają nie więcej niż 3 tysiące kilometrów i swoim zasięgiem mogą objąć państwa Zatoki Perskiej, Izrael i część Europy Wschodniej.

Iran pracuje również nad rakietami przeznaczonymi do misji kosmicznych. Potwierdził to w ubiegłym roku Departament Wojny USA, przestrzegając, że takie programy w Iranie są "z natury podwójnego zastosowania i nie do odróżnienia na wczesnych etapach", a rozpowszechnianie przez Teheran informacji o próbach z rakietami międzykontynentalni należy odczytać jako ostrzeżenie - nie tylko o zdolności, ale o intencji.

Baza kosmiczna w Iranie im. Imama Chomeiniego (zdjęcie archiwalne)
Baza kosmiczna w Iranie im. Imama Chomeiniego (zdjęcie archiwalne)
Źródło: Iranian Army Office / Zuma Press / Forum
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Iranian Army Office / Zuma Press / Forum

Udostępnij:
TAGI:
IranUSAEuropa
Czytaj także:
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Aż bolało mnie serce"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
Propaganda za publiczne pieniądze? "To jest patologia, mówimy otwarcie"
Iga Dzieciuchowicz
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch i Paolini wznowiły mecz. Trudna sytuacja Polki
RELACJA
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Wniosek o Trybunał Stanu "jest przygotowany"
Polska
Wyspy Czagos
Umowa "wynegocjowana, zawarta i podpisana". Mauritius potwierdza zwierzchnictwo nad wyspami
Świat
imageTitle
Świątek i Hurkacz zagrają w czwartek. O której godzinie wyjdą na kort?
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
WARSZAWA
shutterstock_2675873501_1
Słodki jak cukier, zdrowszy niż słodziki. Naukowcy znaleźli sposób na masową produkcję
Zdrowie
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
METEO
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
BIZNES
imageTitle
Piter szybko pożegnała się z Melbourne. Nie tak miało być
EUROSPORT
W bagażu znaleziono substancje psychotropowe i leki bez zezwoleń
Przyleciał z Egiptu, "planował dalszą podróż". Trafił do aresztu
Wrocław
Karol Nawrocki, debata w Davos
Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny
Świat
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"
"PODCAST POLITYCZNY"
Protesty przeciwko ICE w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Donalda Trumpa, Atlanta
Raport: to nie USA najbardziej zyskują wpływy dzięki Trumpowi
Świat
Ferie zimowe
Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek
WARSZAWA
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
BIZNES
Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Jeden z nich utknął w śniegu, a drugi przyjechał mu pomóc. Obaj pijani
Lublin
Usha i J.D. Vance'owie
Takiej sytuacji dotąd nie było. Vance'owie: nie możemy się doczekać
Świat
Magda Linette w Australian Open
Świetna Linette. Na taki wynik czekała prawie trzy lata
EUROSPORT
dziecko zima niemowlak shutterstock_2219864023
Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą
Agata Daniluk
Donald Trump
Trump wygłosi przemówienie w Davos. Kiedy i gdzie je oglądać?
Świat
Jose Jeri
Prezydent Jeri tłumaczy się ze spotkania w restauracji. "Publicznie przepraszam"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica