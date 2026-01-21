Iran donosi o udanym teście rakiety o zasięgu 10 tysięcy kilometrów

Według portalu wojskowego DefenceSecurityAsia rakieta wystrzelona z położonego na wschód od Teheranu kosmodromu imienia Imama Chomeiniego miała polecieć w kierunku Morza Wschodniosyberyjskiego po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kremla na wejście w rosyjską przestrzeń powietrzną.
Informacje o zakończonym sukcesem teście rozpowszechniają irańscy parlamentarzyści i wysocy rangą przedstawiciele reżimu, w tym Mohsen Zanganeh, członek irańskiego Madżlisu (parlamentu), który publicznie oświadczył: "Przetestowaliśmy jeden z najnowocześniejszych pocisków rakietowych w kraju i ten test zakończył się powodzeniem".
Irańscy urzędnicy już we wrześniu ubiegłego roku propagandowo ostrzegali, że "Ameryka jest około 10 tysięcy kilometrów od nas, a my możemy doprowadzić nasze okręty na odległości około 2 tysięcy kilometrów od niej i stamtąd wystrzelić rakiety, które uderzą w Waszyngton, Nowy Jork i inne amerykańskie miasta".
Brak niezależnych dowodów na test Iranu
Dotychczas jedynym dowodem na zakończoną powodzeniem misję, oprócz deklaracji, jest krótki film rejestrujący start i początkowy lot rakiety zamieszczony w mediach społecznościowych, ale nie precyzujący, kiedy test został przeprowadzony.
Nie ma niezależnej weryfikacji ani zdjęć satelitarnych, potwierdzających udany lot rakiety. Według DefenceSecurityAsia zachodni wywiad i niezależni analitycy oceniają obecnie wiarygodność udostępnionych przez Teheran skrawków informacji.
Jeśli zostaną one potwierdzone, będą dowodzić historycznej eskalacji irańskiego programu uzbrojenia strategicznego, mającego zasadnicze znaczenie dla obrony Stanów Zjednoczonych. A zdaniem analityków zajmujących się geopolityką Iran z mocarstwa regionalnego może przeistoczyć się w poważnego gracza zagrażającego nie tylko najbliższym sąsiadom, ale wszystkim rzeczywistym i wyimaginowanym wrogom.
Irańska broń i ostrzeżenie o "intencjach"
Iran z pewnością dysponuje obecnie systemami, takimi jak Khorramshahr-4, które osiągają nie więcej niż 3 tysiące kilometrów i swoim zasięgiem mogą objąć państwa Zatoki Perskiej, Izrael i część Europy Wschodniej.
Iran pracuje również nad rakietami przeznaczonymi do misji kosmicznych. Potwierdził to w ubiegłym roku Departament Wojny USA, przestrzegając, że takie programy w Iranie są "z natury podwójnego zastosowania i nie do odróżnienia na wczesnych etapach", a rozpowszechnianie przez Teheran informacji o próbach z rakietami międzykontynentalni należy odczytać jako ostrzeżenie - nie tylko o zdolności, ale o intencji.
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Iranian Army Office / Zuma Press / Forum