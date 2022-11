Doniesienia o podpaleniu rodzinnego domu ajatollaha Chomeiniego. Reuters publikuje nagrania

czytaj dalej

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 268 dni. Rosyjskie wojsko zaminowało około 30 procent obszaru Ukrainy. To terytorium porównywalne do dwóch powierzchni Austrii - poinformował w piątek Serhij Kruk, szef ukraińskiej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.