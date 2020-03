Czołowy doradca ajatollaha Chameneia z koronawirusem. Irańscy lekarze: władze ukrywają prawdziwą liczbę ofiar

Irańska agencja Tasnin podała w czwartek, że Ali Akbar Welajati, czołowy doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Chameneia, został zakażony koronawirusem. 74-letni polityk został poddany kwarantannie. Z kolei około 70 irańskich lekarzy, którzy mieszkają w Europie i USA, oskarżyło w liście wysłanym do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rząd w Teheranie, iż ukrywa rzeczywisty zasięg epidemii koronawirusa.

Ali Akbar Welajati to od dawna jedna z kluczowych postaci irańskiego reżimu. Choć z zawodu jest pediatrą, głównym polem jego działania jest dyplomacja. Przez lata był on szefem irańskiego MSZ, a obecnie jest głównym doradcą ds. zagranicznych ajatollaha Chameneia.

Welajati nie jest pierwszym wysoko postawionym irańskim urzędnikiem, który zaraził się koronawirusem . Wcześniej infekcję stwierdzono między innymi u trzech wiceprezydentów kraju oraz co najmniej u 23 deputowanych parlamentu.

Hamed Malekpour/Wikimedia CC BY 2.0

Około 70 irańskich lekarzy, którzy mieszkają w Europie i USA, oskarżyło w liście wysłanym do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rząd w Teheranie, iż ukrywa rzeczywisty zasięg epidemii koronawirusa. Twierdzą, że liczba zgonów z powodu Covid-19 prawdopodobnie przekroczyła trzy tysiące.

Jeśli liczba podana przez lekarzy związanych z opozycyjną Irańską Radą Oporu jest prawdziwa, to liczba śmiertelnych ofiar epidemii w Iranie jest nieporównanie wyższa niż podana oficjalnie przez władze, które ogłosiły, że do czwartku zmarło 429 osób.

Lekarze z Irańskiej Rady Oporu piszą w liście do dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa: "Prawdziwa liczba śmiertelnych ofiar epidemii koronawirusa w Iranie przekracza prawdopodobnie 3 tysiące osób. Jest to rezultat wynikającego ze względów politycznych zbyt późnego zaalarmowania społeczeństwa przez rząd oraz braku kompetentnych działań w walce z kryzysem".