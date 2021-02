"Dwie dodatkowe kaskady 174 wirówek IR-2M". Berlin zaniepokojony

"Iran wskazał, że planuje zainstalować dwie dodatkowe kaskady 174 wirówek IR-2M w Zakładach Wzbogacania Paliwa (jądrowego) w Natanz (FEP), żeby wzbogacać uran (...) do poziomu 5 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235. Tym samym łączna liczba kaskad wirówek IR-2M planowanych, instalowanych lub działających w FEP wzrośnie do sześciu" - podała MAEA w raporcie dla państw członkowskich, do którego dotarł Reuters.