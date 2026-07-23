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Świat

"Brutalne zatrzymanie" Francuzów w Iranie. Dyplomaci wrócili do Paryża

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Teheran
Iran. Policja i wojsko na ulicach Teheranu przed pogrzebem Alego Chameneiego
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Dwóch pracowników francuskiej ambasady, którzy padli ofiarą agresji w Teheranie, wróciło do kraju - przekazał szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot. Minister ocenił, że działania irańskich służb wobec dyplomatów miały na celu zniechęcenie Paryża do wspierania tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego.

W czwartek szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował w rozmowie z radiem France Inter, że dwaj pracownicy ambasady w Teheranie, którzy padli ofiarą agresji ze strony irańskich służb, wrócili do Paryża w środę wieczorem. Dyplomaci są "w szoku" i nie chcą wracać do Teheranu, będą kontynuować swoją misję, ale z Paryża - relacjonował Barrot.

Przedstawiciel francuskiego rządu wyraził przekonanie, że padli oni ofiarą "wyjątkowo poważnej agresji, dokonanej z premedytacją". W Teheranie dyplomaci zajmowali się programami wsparcia dla irańskiego społeczeństwa obywatelskiego, studentów, artystów - tak aby pomóc im na przykład przyjechać na wymianę na uniwersytetach - powiadomił minister.

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot
Źródło zdjęcia: BENOIT TESSIER/EPA/PAP

Minister ocenił, że działania irańskich służb wobec dyplomatów miały na celu zniechęcenie Paryża do wspierania tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego. - Reżim próbuje wszelkimi środkami zniechęcić Francję do wspierania narodu irańskiego, ale oczywiście będziemy działać dalej - zapowiedział szef MSZ.

Zatrzymanie francuskich dyplomatów w Iranie

Opisując działania wobec dyplomatów, minister mówił, że w niedzielę zostali oni "brutalnie zatrzymani w miejscu prywatnym przez oficerów [irańskich - red.] służb bezpieczeństwa". Następnie byli przetrzymywani przez prawie cztery godziny bez możliwości komunikacji i zastraszani, a jeden z nich został zaatakowany i uderzony - oznajmił Barrot.

Szef dyplomacji, pytany w wywiadzie o konflikt na Bliskim Wschodzie, przekonywał, że "nikt nie wygra na kontynuowaniu tej wojny". - Należy uczynić wszystko, by zakończyć tę niebezpieczną eskalację, która tworzy poważne zagrożenie dla gospodarki światowej - powiedział minister.

Ambasada Francji w Teheranie. Tablica pomalowana przez wandalów w styczniu 2023 roku
Ambasada Francji w Teheranie. Tablica pomalowana przez wandalów w styczniu 2023 roku
Źródło zdjęcia: Contributor/Getty Images

Z powodu działań strony irańskiej wobec dyplomatów z Francji ministerstwo spraw zagranicznych w Paryżu wezwało we wtorek na rozmowę charge d'affaires Iranu. Resort oświadczył, że Francja oczekuje od władz irańskich, że ukarzą sprawców incydentu i zagwarantują bezpieczeństwo ambasady oraz jej personelu zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

Resort spraw zagranicznych Iranu zaprzeczył doniesieniom o agresji wobec dyplomatów. MSZ w Teheranie oznajmiło w środę, że Francuzi zostali "na krótko zatrzymani przez służby bezpieczeństwa po tym, gdy wzięli udział w spotkaniu z udziałem kilku osób poszukiwanych przez władze".

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Źródło: PAP
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Tagi:
FrancjaIranDyplomacjaKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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