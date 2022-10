Biały Dom: możliwe, że Rosja pomaga Iranowi w tłumieniu protestów

Jak wskazała, izolacja obu krajów sprawie, że Iran i Rosja "zbliżają się". - Nasze przesłanie do Iranu jest bardzo jasne: przestańcie zabijać swoich obywateli. Przestańcie wysyłać broń Rosji, by zabijać Ukraińców - dodała.

USA mają informacje wskazujące, że Rosja doradza Iranowi

Ostrzeżenia przed użyciem "brudnej bomby" przez Rosję

Pytany o kontynuowane przez Rosję oskarżenia o to, że Ukraina ma szykować prowokację z użyciem "brudnej bomby", Kirby odpowiedział, że "są oczywiście fałszywe". Dodał, że USA nie mają żadnych konkretnych sygnałów wskazujących, że Rosja przygotowuje się do użycia brudnej bomby czy taktycznej broni jądrowej. Dodał jednak, że oskarżenia Rosji "są niepokojące, bo Kreml wielokrotnie oskarżał innych o to, co sam zamierzał zrobić".