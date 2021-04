Wiceprezydent Iranu: w ośrodku nuklearnym w Natanz doszło do aktu terroryzmu

- Iran potępia ten haniebny czyn i przypomina społeczności międzynarodowej i MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - red.) o potrzebie zwalczania takich przejawów terroryzmu jądrowego - powiedział Salehi, cytowany przez agencję informacyjną Fars. Dodał, że "Iran zastrzega sobie prawo do odwetu na sprawcach".

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oskarżył o akt sabotażu władze Izraela - poinformowała państwowa telewizja irańska. - Syjoniści chcą się zemścić ze względu na nasze postępy na drodze do zniesienia sankcji. Publicznie mówili, że na to nie pozwolą. Ale my zrewanżujemy się syjonistom - powiedział Zarif. W niedzielę o działaniach Tel Awiwu poinformowały izraelskie media publiczne, powołując się na źródła w Mosadzie. Izraelskie służby specjalne przeprowadziły cyberatak na ośrodek w Natanz, a straty nim spowodowane są poważniejsze, niż mówią o tym przedstawiciele Teheranu - informowano.