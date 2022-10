Napastnicy weszli do świątyni, zginęło 15 osób. Monitoring zarejestrował chwile przed atakiem

Agencja IRNA przekazała, że napastnicy to "terroryści takfiri" (pogardliwe określenie muzułmanina, który oskarża swych współwyznawców o apostazję - red.). Jak wyjaśnił Reuters, zwykle określenia tego używa się w odniesieniu do sunnickich ekstremistów, między innymi z tak zwanego państwa islamskiego. Iran to kraj zamieszkały w większości przez szyitów.

Szach Czeraq to meczet i zarazem mauzoleum, a jego nazwa w języku perskim oznacza "Król Światła". Uchodzi za jedną z najpiękniejszych świątyń muzułmańskich w Iranie. Położone na południu Iranu Sziraz to dawna stolica i szóste co do wielkości miasto w kraju, będące jednym z głównych ośrodków kulturalnych i przemysłowych.