Nie żyje słynny pustelnik, zwany "najbrudniejszym człowiekiem świata". Amou Haji miał 94 lata

Kąpiel ogniowa zamiast wody

Jak podaje "The Guardian", teraz tytuł "najbrudniejszego człowieka świata" może trafić do żyjącego w Indiach mężczyzny imieniem Kailash „Kalau” Singh. On również nie kąpał się przez większą część życia, szacuje się, że 30 lat. W 2009 roku "Hindustan Times" informował, że odrzuca wodę na rzecz tego, co nazywał "kąpielą ogniową". "Każdego wieczoru, gdy zbierają się okoliczni mieszkańcy, Kalau rozpala ognisko, pali marihuanę i staje na jednej nodze, modląc się do Sziwy" - pisał dziennik. Singh miał powiedzieć: - To tak, jak używanie wody do kąpieli. Kąpiel ogniowa pomaga zabić wszystkie zarazki i infekcje w ciele.