Amerykański weteran zwolniony z irańskiego więzienia. Trump dziękuje Teheranowi

Przeniesiony do hotelu ze względu na epidemię

White, który pojechał do Iranu, by spotkać się z kobietą poznaną w internecie, został zatrzymany w Teheranie w lipcu 2018 roku i skazany w marcu 2019 na dziesięć lat więzienia za znieważenie ajatollaha Alego Chameneia oraz publikację prywatnych zdjęć i informacji w mediach społecznościowych.

Do zwolnienia White'a doszło niedługo po tym, jak do Iranu wrócił naukowiec Cyrus Asgari. Oskarżony w 2016 roku o kradzież tajemnic handlowych podczas wizyty naukowej w stanie Ohio na północy USA Irańczyk został uniewinniony w listopadzie 2019 roku. Mimo to pozostał w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie z powodów związanych z przepisami imigracyjnymi.

Trump dziękuje władzom Iranu

Donald Trump podkreślił, że zwolnienie White'a pokazuje, iż "porozumienie jest możliwe". Prezydent USA poinformował także, że rozmawiał telefonicznie z White'em po jego przylocie do Zurychu. "Wkrótce będzie on w amerykańskim samolocie i wróci do domu, do Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump na Twitterze w piątek tuż po północy czasu wschodnioamerykańskiego.