"Niepożądany" brytyjski ambasador wrócił do Iranu

Ambasador Wielkiej Brytanii w Teheranie Robert Macaire wrócił w piątek do Iranu. Opuścił ten kraj 15 stycznia po tym, gdy został zatrzymany pod zarzutem "podżegania do buntu" podczas czuwania po zestrzeleniu ukraińskiego pasażerskiego boeinga. Spekulowano wówczas, że dyplomata zostanie na stałe wydalony z Iranu.

- Właśnie przyleciałem z Londynu do Teheranu - powiedział po persku ambasador Robert Macaire w materiale filmowym, jaki opublikował na portalu społecznościowym. Tłumaczył, że podróż do stolicy Wielkiej Brytanii była "ważną podróżą służbową", którą planował od dawna.

"Społeczeństwo domaga się jego wydalenia"

Macaire nie został wydalony z Iranu i według tamtejszej państwowej agencji wyjechał "po wcześniejszym powiadomieniu i zgodnie z protokołem". Mimo to jego wyjazdowi do Wielkiej Brytanii towarzyszyły spekulacje, że opuszcza on placówkę w Teheranie na zawsze. Rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości Golamhosejn Esmaili mówił wówczas, że "zgodnie z prawem międzynarodowym takie osoby są uważane za niepożądane". Dodał, że "społeczeństwo domaga się jego wydalenia”. Przyznał, że decyzja w tym zakresie należy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale z perspektywy Ministerstwa Sprawiedliwości "Macaire to persona non grata".