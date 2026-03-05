Reakcja Irańczyków na śmierć Chameneiego Źródło: TVN24, Reuters, Cable News Network Inc. 2026

Ambasador Ukrainy w Republice Południowej Afryki, Ołeksandr Szczerba został zaproszony do ambasady Iranu w celu podpisania księgi kondolencyjnej po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego i irańskich dowódców wojskowych. W odpowiedzi opublikował wpis na portalu X, który zdecydował się upublicznić.

Ołeksandr Szczerba napisał w nim, że "czuje się w obowiązku przypomnieć Panu [ambasadorowi - red.] o następujących kwestiach". Wskazał, że zmarli przywódcy wojskowi "mieli na rękach krew tysięcy obywateli Ukrainy", którzy zginęli wskutek nalotów irańskich dronów Shahed i "i innego wojskowego know-how" dostarczanego Moskwie przez Teheran. "Pańscy przywódcy byli współwinni bezkresnego cierpienia ludności cywilnej" - czytamy.

"Nie żywię do Pana urazy"

W dalszej części odpowiedzi ukraiński ambasador przekazał, że jako osoba wierząca stara się nie cieszyć ze śmierci innych ludzi. Jednocześnie jako osoba, która "spędziła trzy lata przy dźwiękach maszyn śmierci stworzonych w Iranie" wyraził nadzieję "aby każdego winowajcę spotkała sprawiedliwość, na jaką zasługuje".

"Panie Ambasadorze, nie znam Pana osobiście i nie żywię do Pana urazy. Czasami dobrzy dyplomaci muszą wypowiadać się w imieniu złych przywódców i ich polityki. Mam jednak nadzieję, że zrozumie Pan, iż nie będę składał kondolencji z powodu śmierci osoby, której nie opłakuję" - podsumował Szczerba.

W ciągu doby na wpis zareagowało ponad 27 tysięcy osób. Pod wpisem pojawiło się ponad tysiąc komentarzy. Wśród nich liczne podziękowania i pochwały pod adresem ambasadora Ukrainy w RPA.

55-letni Ołeksandr Szczerba pełni funkcję ambasadora Ukrainy w Republice Południowej Afryki od lipca 2025 roku. Wcześniej pracował w ukraińskim resorcie spraw wewnętrznych, w latach 2014-2021 był ambasadorem w Austrii, a w latach 2004-2008 pracował w ambasadzie w Stanach Zjednoczonych.

Śmierć ajatollaha

Ali Chamenei Źródło: Abaca

Irański przywódca Ali Chamenei zginął w sobotę podczas nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uroczystości pogrzebowe 86-letniego Chameneiego miały rozpocząć się w środę w Teheranie. Zostały jednak przełożone "w związku ze spodziewaną bezprecedensową frekwencją" - podały media. Według BBC ceremonia została przełożona "ponieważ siły USA i Izraela kontynuują intensywne ataki w całym kraju".

Nowa data pogrzebu nie jest znana.

