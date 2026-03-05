Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Odmówił złożenia kondolencji po śmierci irańskiego przywódcy

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei
Reakcja Irańczyków na śmierć Chameneiego
Źródło: TVN24, Reuters, Cable News Network Inc. 2026
Ambasador Ukrainy w RPA odmówił złożenia kondolencji po śmierci Alego Chameneiego i irańskich przywódców wojskowych. "Mieli na rękach krew tysięcy obywateli Ukrainy" - napisał.

Ambasador Ukrainy w Republice Południowej Afryki, Ołeksandr Szczerba został zaproszony do ambasady Iranu w celu podpisania księgi kondolencyjnej po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego i irańskich dowódców wojskowych. W odpowiedzi opublikował wpis na portalu X, który zdecydował się upublicznić.

Ołeksandr Szczerba napisał w nim, że "czuje się w obowiązku przypomnieć Panu [ambasadorowi - red.] o następujących kwestiach". Wskazał, że zmarli przywódcy wojskowi "mieli na rękach krew tysięcy obywateli Ukrainy", którzy zginęli wskutek nalotów irańskich dronów Shahed i "i innego wojskowego know-how" dostarczanego Moskwie przez Teheran. "Pańscy przywódcy byli współwinni bezkresnego cierpienia ludności cywilnej" - czytamy.

Chcą pomocy Ukrainy na Bliskim Wschodzie. "Prośby również z USA"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą pomocy Ukrainy na Bliskim Wschodzie. "Prośby również z USA"

"Nie żywię do Pana urazy"

W dalszej części odpowiedzi ukraiński ambasador przekazał, że jako osoba wierząca stara się nie cieszyć ze śmierci innych ludzi. Jednocześnie jako osoba, która "spędziła trzy lata przy dźwiękach maszyn śmierci stworzonych w Iranie" wyraził nadzieję "aby każdego winowajcę spotkała sprawiedliwość, na jaką zasługuje".

"Panie Ambasadorze, nie znam Pana osobiście i nie żywię do Pana urazy. Czasami dobrzy dyplomaci muszą wypowiadać się w imieniu złych przywódców i ich polityki. Mam jednak nadzieję, że zrozumie Pan, iż nie będę składał kondolencji z powodu śmierci osoby, której nie opłakuję" - podsumował Szczerba.

W ciągu doby na wpis zareagowało ponad 27 tysięcy osób. Pod wpisem pojawiło się ponad tysiąc komentarzy. Wśród nich liczne podziękowania i pochwały pod adresem ambasadora Ukrainy w RPA.

55-letni Ołeksandr Szczerba pełni funkcję ambasadora Ukrainy w Republice Południowej Afryki od lipca 2025 roku. Wcześniej pracował w ukraińskim resorcie spraw wewnętrznych, w latach 2014-2021 był ambasadorem w Austrii, a w latach 2004-2008 pracował w ambasadzie w Stanach Zjednoczonych.

Śmierć ajatollaha

Ali Chamenei
Ali Chamenei
Źródło: Abaca

Irański przywódca Ali Chamenei zginął w sobotę podczas nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uroczystości pogrzebowe 86-letniego Chameneiego miały rozpocząć się w środę w Teheranie. Zostały jednak przełożone "w związku ze spodziewaną bezprecedensową frekwencją" - podały media. Według BBC ceremonia została przełożona "ponieważ siły USA i Izraela kontynuują intensywne ataki w całym kraju".

Nowa data pogrzebu nie jest znana.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protest w Iraku. Ali Chamenei nie żyje. Iran
Uroczystości żałobne przełożone. Co wiadomo o pogrzebie Chameneiego
Mojtaba Khamenei
Media: syn Chameneiego wybrany na najwyższego przywódcę Iranu. Kim jest
Marek Magierowski
Jak długa będzie wojna z Iranem? Magierowski: zaryzykuję

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Abaca

Udostępnij:
Tagi:
IranAjatollah Ali ChameneiUkrainaRPA
Czytaj także:
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Nad Polskę może nadciągnąć pył saharyjski. Czego się spodziewać
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
F-35 shooting down Iranian jet
Starcie nad Teheranem. Tak F-35 walczył z irańskim myśliwcem
RELACJA
imageTitle
Mistrzowie nad przepaścią. Tylko kilka takich przypadków w historii
EUROSPORT
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda zdjął krzyż w urzędzie, jest prawomocny wyrok
Lublin
Kristi Noem w trakcie przesłuchania w Izbie Reprezentantów (4 marca 2026)
Na Kapitolu zapytali ją wprost o romans z doradcą
Świat
Marek K.
"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia
Martyna Sokołowska
Nielegalne odpady
W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny
Wrocław
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
BIZNES
Radiowóz Henryka Stolarka po wyciągnięciu ze stawu
"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"
Bartosz Żurawicz
Mężczyznę zatrzymano dzień po zdarzeniu
Wciągnął kobietę do auta, spłoszyli go przechodnie
Lubuskie
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
WARSZAWA
Wyrok wobec kierowcy zapadł już kilkanaście godzin po zatrzymaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączona jawność procesu "króla whisky". Z powodu zagrożenia życia oskarżonego
Łódź
imageTitle
Gwiazda snowboardu ofiarą "pijanego turysty". Przeszła kilka operacji
EUROSPORT
Michael Jackson podczas procesu w 2002 roku
Przez lata bronili Michaela Jacksona. Teraz mówią o "praniu mózgu"
Kultura i styl
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział
Polska
Porodówki do poprawy
Izby na SOR-ach zamiast porodówek. Szpitale się boją
Anna Bielecka
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kane wypada z gry. Chwilowo nie zbliży się do rekordu Lewandowskiego
Najnowsze
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
BIZNES
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
METEO
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
shutterstock_2712608549
"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica