Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi"

Ali Laridżani (2025)
Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku
Źródło: Reuters/Vantor
Jeden z przywódców Iranu po śmierci Alego Chameneiego, Ali Laridżani, oświadczył, że Teheran nie będzie negocjować ze Stanami Zjednoczonymi. O takich zamiarach informowały wcześniej amerykańskie media.

"Wall Street Journal" informował wcześniej, że sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani podjął próbę wznowienia rozmów nuklearnych z Waszyngtonem za pośrednictwem Omanu.

"Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi" - oświadczył krótko Laridżani, komentując doniesienia amerykańskiej gazety.

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Atak USA i Izraela na Iran

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Teheran odpowiedział rakietami i dronami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu. W nalotach w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkodzono budynki, zakłócono funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

W wyniku prowadzonych przez Izrael i USA ataków zginął najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

OGLĄDAJ: "Obie strony wiedzą, że nie dojdzie do inwazji lądowej". Co wiemy o ataku na Iran?
Irańczycy

"Obie strony wiedzą, że nie dojdzie do inwazji lądowej". Co wiemy o ataku na Iran?

Irańczycy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAIzraelBliski WschódAjatollah Ali Chamenei
Czytaj także:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Awaria prądu w szpitalu. Pacjenci kierowani do innych placówek
Wrocław
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
METEO
imageTitle
Delegacja FIFA odwiedzi Meksyk. Prośby Infantino
EUROSPORT
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7, duże utrudnienia
WARSZAWA
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
BIZNES
Port Jebel Ali w Dubaju po irańskim ataku
Wiceszef MSZ o Polakach na Bliskim Wschodzie. "Tysiące osób próbują się skontaktować"
Polska
0103N232XR F16 KOLBUS IMPREZA CHARYTATYWNA BEZ WIZ-0058
"Hanka jest z nami, nie zapomnimy o niej nigdy"
Polska
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
METEO
imageTitle
Kostium Jutty Leerdam sprzedany. Zawrotna cena
EUROSPORT
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
BIZNES
imageTitle
Sześć goli i wielki zwrot akcji w Serie A
EUROSPORT
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
BIZNES
Katar, Doha
"Ogromna eksplozja". Wybuchy w Dubaju, Abu Zabi i Dosze
RELACJA
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
METEO
imageTitle
Cztery zakręty i koniec. Pechowy debiut Schumachera
EUROSPORT
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
WARSZAWA
Donald Trump
Jak długo potrwa operacja w Iranie? Trump odpowiada
Świat
Port Jebel Ali w Dubaju po irańskim ataku
Strącili kilkaset irańskich dronów. Zamykają ambasadę w Teheranie
Świat
Izraelski system obrony powietrznej przechwytuje irańskie pociski nad Tel Awiwem
Nocne ataki Izraela, orędzie Trumpa, dron nad brytyjską bazą
Podsumowanie
imageTitle
Fręch do końca wierzyła w drugi tytuł w karierze
EUROSPORT
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
METEO
imageTitle
Sochan utarł nosa byłym kolegom
EUROSPORT
imageTitle
Emocje dopiero w drugiej sesji. Hawkins górą w finale czarnych koni
EUROSPORT
imageTitle
Pod pełną kontrolą. Polacy krok bliżej koszykarskich mistrzostw świata
EUROSPORT
Fragment książki "Smaki patriotyzmu"
Śpiewnik i kulinarna książka ze zdjęciami posła PiS. Wiemy, ile kosztowały
Polska
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
METEO
Atak izraelsko-amerykański w Iranie, Teheran
"Podejmiemy kroki". Oświadczenie trzech europejskich krajów
Świat
Teheran, Iran (01.03.2026)
Armia USA: uderzyliśmy w ponad 1000 celów
Świat
imageTitle
Trzy gole w derbach Londynu. Wszystkie po rzutach rożnych
EUROSPORT
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" wygrywa najważniejszy przedoscarowy sprawdzian
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica