"Wall Street Journal" informował wcześniej, że sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani podjął próbę wznowienia rozmów nuklearnych z Waszyngtonem za pośrednictwem Omanu.

"Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi" - oświadczył krótko Laridżani, komentując doniesienia amerykańskiej gazety.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026 Rozwiń

Atak USA i Izraela na Iran

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Teheran odpowiedział rakietami i dronami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu. W nalotach w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkodzono budynki, zakłócono funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

W wyniku prowadzonych przez Izrael i USA ataków zginął najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

