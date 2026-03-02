"Wall Street Journal" informował wcześniej, że sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani podjął próbę wznowienia rozmów nuklearnych z Waszyngtonem za pośrednictwem Omanu.
"Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi" - oświadczył krótko Laridżani, komentując doniesienia amerykańskiej gazety.
Atak USA i Izraela na Iran
Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Teheran odpowiedział rakietami i dronami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu. W nalotach w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkodzono budynki, zakłócono funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.
W wyniku prowadzonych przez Izrael i USA ataków zginął najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.
