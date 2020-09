Ajatollah Chamenei: Zjednoczone Emiraty Arabskie zdradziły świat islamu

To piętno zostanie zapamiętane - powiedział we wtorek najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, komentując zawarcie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie umowy o normalizacji stosunków dyplomatycznych z Izraelem.

- Oczywiście, zdrada Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie potrwa długo, ale to piętno na zawsze zostanie zapamiętane. Pozwolili reżimowi syjonistycznemu wkroczyć do regionu i zapomnieli o Palestynie - powiedział w przemówieniu Ali Chamenei. Dodał, że przywódcy ZEA dopuścili się zdrady całego świata islamu i Palestyńczyków. - Będą na zawsze zhańbieni (...). Mam nadzieję, że się obudzą i uczynią zadość temu, co zrobili - oświadczył Chamenei.