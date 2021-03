"Zaufaliśmy Ameryce w czasach Obamy i wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań". Chamenei stawia warunki

- Amerykanie muszą znieść wszystkie sankcje. Zweryfikujemy to i jeśli sankcje zostaną (...) naprawdę zniesione, bez problemu powrócimy do naszych zobowiązań - zadeklarował Chamenei. - Mamy dużo cierpliwości i nie spieszymy się - dodał. Chamenei ocenił także, że irańscy urzędnicy powinni planować działania z założeniem, że sankcje nie zostaną szybko zniesione.

Zapowiedź Bidena

Teheran podjął wówczas decyzję o stopniowym powrocie do wzbogacania uranu i niestosowaniu się do ograniczeń, jakie umowa nakładała na rozwój sektora nuklearnego w tym państwie. Decyzję tę zatwierdził swymi uchwałami irański parlament. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział na początku 2021 roku powrót do umowy z Iranem, dał jednak do zrozumienia, że najpierw Iran musi zacząć ściśle przestrzegać jej postanowień.