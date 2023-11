MAEA: Iran posiada wystarczające ilości uranu, by zbudować trzy bomby atomowe

Iran ma wystarczającą ilość uranu wzbogaconego do 60 procent, żeby po dalszym wzbogaceniu go zbudować trzy bomby atomowe - poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Wskazano, że Teheran nadal utrudnia monitorowanie swojego programu nuklearnego - przekazała agencja Reutera.

W ocenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran ma teraz ponad 128 kilogramów uranu wzbogaconego do 60 proc., podczas gdy 42 kilogramy, po dalszym wzbogaceniu, wystarczają do wyprodukowania bomby atomowej. Od czasu opublikowania 4 września ostatniego raportu Agencji irańskie rezerwy uranu wzbogaconego do 60 proc. wzrosły o 6,7 kg.