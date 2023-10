16-latka w śpiączce po tym, jak miała odmówić zasłonięcia włosów chustą. Aktywiści oskarżają policję moralności

16-latka trafiła do szpitala i znajduje się w stanie śpiączki po tym, jak "została zaatakowana" przez policję moralności w metrze w Teheranie - twierdzi organizacja pozarządowa Hengaw. Według tych doniesień, dziewczyna miała odmówić zasłonięcia włosów chustą. Irańskie media państwowe twierdzą natomiast, że zemdlała z powodu spadku ciśnienia krwi.

Informacje o zdarzeniu podała we wtorek kurdyjska organizacja Hengaw zajmująca się prawami człowieka. W niedzielę 16-letnia Armita Garawand podróżowała metrem w Teheranie i - jak podano - "została fizycznie zaatakowana przez władze na stacji Shohada w teherańskim metrze" w związku z rzekomym niedostosowaniem się do reguł dotyczących noszenia hidżabu. "W rezultacie doznała rozległych obrażeń i została przetransportowana do szpitala" - przekazano.