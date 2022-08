Iran zamyka granicę lądową z Irakiem i wstrzymuje loty

W związku z zamieszkami w Iraku Iran wstrzymał loty do i od sąsiada oraz zamknął granicę lądową z tym państwem. Również sąsiadujący od południa z Irakiem Kuwejt wezwał swoich obywateli do opuszczenia pogrążonego od poniedziałku w nowej fali niepokojów społecznych kraju.

Pielgrzymów z Iranu przebywających w Iraku wezwano do powstrzymania się od podróży międzymiastowych. Decyzję podjęto w okresie, kiedy miliony Irańczyków przygotowują się do corocznej pielgrzymki do świętych dla szyizmu miejsc w Iraku.

"Granica z Irakiem została zamknięta. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest, by Irańczycy powstrzymali się od podróży do Iraku do odwołania" - podała państwowa telewizja, cytując wiceministra spraw wewnętrznych Iranu Majida Mirahmadiego.

Zamieszki w Iraku PAP/EPA/MURTAJA LATEEF

"Próbujemy zorganizować lot awaryjny, aby sprowadzić z powrotem Irańczyków z Iraku i Bagdadu, którzy są obecnie na lotnisku. Mamy nadzieję, że uda się ich ewakuować jeszcze dzisiaj" - podała państwowa telewizja, cytując wypowiedź wysokiego rangą przedstawiciela władz lotniczych.

Również sąsiadujący od południa z Irakiem Kuwejt wezwał swoich obywateli do opuszczenia pogrążonego od poniedziałku w nowej fali niepokojów społecznych kraju. Linie lotnicze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Emirates - wstrzymały we wtorek loty do Bagdadu.

Zamieszki w stolicy Iraku

Zamieszki w stolicy Iraku wybuchły po tym, gdy szyicki duchowny Muktada as-Sadr ogłosił w poniedziałek, że odchodzi z polityki.

Setki jego zwolenników przypuściły atak na Pałac Republikański w Bagdadzie. Premier Iraku Mustafa al-Kazimi odłożył posiedzenie rządu, gdy demonstranci wtargnęli do jego siedziby. Iracka armia ogłosiła godzinę policyjną w całym kraju, w starciach zginęło co najmniej 20 osób.

