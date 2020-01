Mahdi rozmawiał z Pompeo. Nalega na wycofanie wojsk USA z Iraku

Premier Iraku Adel Abdul Mahdi zwrócił się do Departamentu Stanu USA z wnioskiem o opracowanie mapy drogowej, dotyczącej wycofania amerykańskich wojsk z Iraku - podała piątek w oświadczeniu służba prasowa irackiego szefa rządu. Jak napisano w oświadczeniu, iracki premier poprosił amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo o "wysłanie do Iraku przedstawicieli USA w celu przygotowania mechanizmu realizacji rezolucji irackiego parlamentu".

Premier podkreślił, że amerykańskie drony latają w przestrzeni powietrznej Iraku bez pozwolenia władz irackich, co jest pogwałceniem umów dwustronnych" - napisano w oświadczeniu.

Jak pisze AP, szef irackiego gabinetu jasno dał do zrozumienia, iż jego rozmowa z Pompeo to początek wdrażania w życie niedzielnej rezolucji parlamentu Iraku, który wezwał rząd do podjęcia działań, zmierzających do natychmiastowego zakończenia obecności w Iraku wszystkich zagranicznych żołnierzy.