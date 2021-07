"Usłyszałem wielką eksplozję na oddziałach koronawirusowych". Pożar uwięził wielu pacjentów

Jak mówili świadkowie, ekipy ratownicze wynosiły wiele zwęglonych ciał z objętego ogniem szpitala Al-Hussein. Ogień udało się strażakom opanować, ale gęsty dym utrudniał wejście do niektórych spalonych oddziałów i przeprowadzenie akcji ratunkowej. - Szalejący pożar uwięził wielu pacjentów na oddziale koronawirusowym, ale zespoły ratownicze cały czas walczą, aby do nich dotrzeć – powiedział miejscowy pracownik służby zdrowia. Co najmniej 42 osoby zginęły, a ponad 60 zostało rannych. Według źródeł medycznych liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.